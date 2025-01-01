ParksidePRM 1800 A2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Parkside zijn PRM 1800 A2 is een elektrische grasmaaier met snoer. De maaier weegt 17 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Parkside PRM 1800 A2 kan worden ingesteld op 7 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 70 mm. De maaibreedte is 44 cm. Te koop bij Lidl met artikelnummer 100286650.