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ParksidePRM 1800 A2

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  44 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Parkside zijn PRM 1800 A2 is een elektrische grasmaaier met snoer. De maaier weegt 17 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Parkside PRM 1800 A2 kan worden ingesteld op 7 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 70 mm. De maaibreedte is 44 cm. Te koop bij Lidl met artikelnummer 100286650.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
44 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
20 mm
Maximale maaihoogte
70 mm
Inhoud opvangbak
44 liter
Gewicht
17,0 kg