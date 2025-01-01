Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

WOLF-Garten zijn Grasmaaier A 320 E is een elektrische grasmaaier met snoer. De maaier weegt 10 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De Grasmaaier A 320 E van WOLF-Garten kan worden ingesteld op 5 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.