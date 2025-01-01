Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De S 3200 E van WOLF-Garten is een elektrische grasmaaier met snoer. Het gewicht van de maaier is 12 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De S 3200 E kan worden ingesteld op 3 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.