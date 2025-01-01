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WOLF-GartenS 3800 E

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  38 cm
  • Mulching:  Nee

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De WOLF-Garten S 3800 E is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat weegt 14 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De S 3800 E van WOLF-Garten kan worden ingesteld op 3 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 60 mm. De maaibreedte is 38 cm.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
38 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
20 mm
Maximale maaihoogte
60 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
14,0 kg

Prijzen