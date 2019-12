Huis kopen

Het is zover: je gaat op huizenjacht. Naast de zoektocht en het regelen van een hypotheek zul je wellicht op zoek moeten naar een taxateur om de woning te laten taxateren. En een notaris om de koop officieel te maken. Hoe vind je die en waar let je nog meer op?

Makelaar inschakelen

Een aankoopmakelaar helpt je bij het vinden van een geschikte woning en onderhandelt over de koopprijs. Een aankoopmakelaar is niet verplicht, maar kan in sommige situaties wel heel handig zijn. Wanneer is een aankoopmakelaar handig en waar moet je opletten?

Voorlopig koopcontract

Zodra je het met de verkoper eens bent over de prijs en oplevering van de woning, teken je in de regel bij de makelaar een voorlopig koopcontract. 'Voorlopig' is in dit geval allesbehalve vrijblijvend. Laat je niet onder druk zetten om zaken zoals voorbehoud van financiering en een bouwkundige keuring achterwege te laten.

Taxateur kiezen

Als je een hypotheek gaat afsluiten, vraagt de bank je meestal om een taxatierapport. Banken kunnen bepaalde voorwaarden aan een taxateur stellen, let hier goed op bij het kiezen van een taxateur.

Notaris kiezen

Als je je huis koopt met kosten koper, mag de koper doorgaans kiezen bij welke notaris de overdracht plaatsvindt. Net als bij de keuze van je hypotheekadviseur, lopen de kosten voor de notaris flink uiteen. Vergelijken van notarissen loont.

Hypotheek regelen

Of je nu voor het eerst een hypotheek gaat afsluiten of te maken hebt met een bestaande hypotheek; het regelen van de hypotheek is een belangrijk onderwerp bij de financiering. Bereid je goed voor als je met een hypotheekadviseur in gesprek gaat. Het gaat om veel geld. Naast de kosten is het goed om ook te letten op de voorwaarden die hypotheekverstrekkers hanteren.

Heb je een lening voor je nieuwe huis afgesloten, dan kun je veel geld terugvragen bij de aangifte inkomstenbelasting. Ga na welke kosten je allemaal mag aftrekken.

Nieuwbouwhuis kopen

Kies je voor een nieuwbouwhuis? Nieuwbouw heeft veel voordelen, maar er komt ook veel bij kijken. Zo krijg je vaak te maken met een overbruggingskrediet en gaan de betalingen vanuit een bouwdepot. Lees meer over waar je aan moet denken bij nieuwbouw.

Wordt je nieuwbouwhuis opgeleverd, let dan goed op gebreken. Je kunt zelf kritisch kijken, maar je kunt hiervoor ook iemand inschakelen. Daarna kun je zelf aan de slag. Nieuwbouwwijken zijn een polpulair doelwit voor inbrekers, neem de nodige maatregelen en zorg dat je goed verzekerd bent.

Duurzaam wonen

Investeren in het duurzaam maken van je huis kan meer opleveren dan een lagere energierekening. Bij een aantal banken kun je namelijk korting op je hypotheek krijgen als je nieuwe huis voldoende duurzaam is. Of je nu een oud of nieuw huis koopt, bekijk de mogelijkheden om je huis slim te verduurzamen.

Verborgen gebreken

Een verborgen gebrek ontdek je pas na de koop van het huis. Hoe voorkom je problemen? En wie is er eigenlijk aansprakelijk voor verborgen gebreken? Lees ons artikel over veborgen gebreken. Koop je een huis ouder dan 1970, let dan ook op de fundering en voorkom ongewenste verrassingen.

Lees ook: