Hoe vind ik een goede notaris?

Wie kiest de notaris?

Als je een bestaand huis koopt, moet je als koper een notaris inschakelen. Je mag zelf de notaris kiezen. Bij nieuwbouwwoningen is er vaak 1 notaris die de aktes maakt voor het hele project. Dan valt er dus niets te kiezen.

Wat doet de notaris voor jou?

De notaris onderzoekt en regelt de zaken voor de overdracht van je huis. Zo onderzoekt hij of er bijvoorbeeld nog een hypotheek op de woning zit en of er bijzondere bepalingen of beperkingen gelden voor de woning, zoals het recht van overpad.

Wat kost een notaris?

De tarieven voor notarissen zijn vrij en de prijzen kunnen behoorlijk uiteenlopen. Koop je een bestaande woning, dan heb je een leveringsakte en een hypotheekakte nodig (reken voor iedere akte grofweg op €500). Koop je een nieuwbouwwoning, dan betaal je alleen de hypotheekakte.

Wil je alleen de aankoop van je woning regelen en is jouw situatie ‘standaard’, dan kun je op zoek naar de meest voordelige notaris. Is jouw situatie niet zo standaard dan kan goed advies van een notaris vervelende gevolgen in de toekomst voorkomen. Bijvoorbeeld als je ondernemer bent of gaat scheiden. Wil je ook andere dingen regelen zoals een samenlevingsovereenkomst of testament? Vraag dan vooraf of de notaris daar tijd voor vrijmaakt.

Vergelijk tarieven

Notarissen noemen hun tarieven meestal niet op hun website. Vraag vooraf offertes op en onderhandel over de prijs. Wil je de tarieven vergelijken, kijk dan welke kosten zijn inbegrepen. Sommige kosten staan vast en zijn dus niet onderhandelbaar

Het gaat bijvoorbeeld om:

Inschrijving van de hypotheek en de levering bij het Kadaster

en de bij het Kadaster Identificatie- en onderzoekskosten

Btw (21% over de notariskosten)

Administratie- en dossierkosten

Kadasterkosten

Overdrachtsbelasting (2% over de koopsom)

Een deel van de gemeentelijke lasten die de vorige eigenaar voor het hele jaar heeft voorgeschoten

Advieskosten voor de hypotheekadviseur

Eventueel de kosten van een aankoopmakelaar

Het is verstandig om de nota van de notaris goed te bestuderen. Soms brengt de notaris hogere kadasterkosten in rekening dan hij daadwerkelijk kwijt is. Een notaris kan de hypotheekakte vaak inschrijven tegen een lager KIK-tarief van €78,50, maar brengt dan het hogere, traditionele tarief van €137,50 in rekening. Dit blijkt uit een uitspraak van de Kamer voor het Notariaat in november 2018. Of de notaris gebruik heeft gemaakt van de goedkopere KIK-inschrijving is te zien aan de melding ‘Einde Kadasterdeel’ op de akte.

Ook bij het doorhalen van de oude hypotheek gaan notarissen regelmatig de fout in. De notaris rekent hier €74 aan leges voor, terwijl hij voor dat bedrag meerdere hypotheken tegelijk kan laten doorhalen. Of dit laatste het geval is geweest, is helaas alleen te achterhalen bij het Kadaster.

Als je bij 2 of 3 notarissen offertes opvraagt, bespaar je al snel honderden euro's. Kijk ook eens op degoedkoopstenotaris.nl om een idee te krijgen van de tarieven. Is je situatie 'standaard' te noemen, dan is de Hema Notarisservice een goedkope optie. Bedenk wel dat als je iets wilt regelen dat maar een beetje afwijkt van de diensten waarvoor tarieven worden genoemd (bijvoorbeeld als je geen woonhuis koopt maar een appartement), de notaris al snel extra werk in rekening brengt.

