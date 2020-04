Huis kopen tijdens coronacrisis

Ook de huizenmarkt kent onzekere tijden. Is dit een goed moment om toe te slaan? En met welke maatregelen moet je rekening houden?

Goed moment

Door de coronacrisis wachten veel kopers én verkopers op betere tijden. Het aanbod van huizen blijft hierdoor krap. De kans op dalende huizenprijzen op korte termijn, is volgens ons niet zo groot. Dat zou wel kunnen gebeuren als de crisis langer aanhoudt. Meer mensen raken werkloos en de vraag naar woningen gaat dan omlaag.

Hypotheekrente

De hypotheekrente is nog altijd laag, maar wel aan het stijgen als gevolg van de crisis. Volgens de Hypotheekshop liggen de verschillende hypotheekrentes (5, 10 , 20 en 30 jaar) inmiddels zo'n 0,07% hoger. Dit is de grootste stijging sinds oktober 2011. Hoe hoger de rente, hoe lager het bedrag kan je kan lenen voor de aankoop van je huis.

Concurrentie

Zie je nu een leuke woning te koop staan? Je bent vast nog steeds niet de enige, maar er is wel minder concurrentie dan enkele maanden terug. Je onderhandelingspositie is hierdoor beter. Misschien kun je nu de vraagprijs bieden in plaats van een bedrag ver daarboven.

Wij raden starters aan goed op te letten en toe te slaan als dat kan. Uiteraard gelden er overheidsmaatregelen die iedereen moet naleven. Zo mag je een woning met maximaal 2 personen bezichtigen en alleen als je niet verkouden bent.

Afstand houden

Een woning kopen vraagt normaal om (veel) persoonljk contact met onder andere de verkoopmakelaar of verkoper, makelaar, taxateur en notaris. In deze tijd moet dat tot een minimum worden beperkt. Het zou kunnen dat de makelaar je verzoekt de woning (eerst) virtueel te bezichtigen.

Houd verder rekening met de volgende beperkingen:

Een bezichtiging is beperkt tot maximaal 2 personen.

De eigenaar van de woning is niet thuis.

Heb je verkoudheidsverschijnselen of -klachten, dan kun je de woning niet bezichtigen.

Deurklinken en leuningen worden voor elke bezichtiging gedesinfecteerd.

Raak verder niets aan tijdens de bezichtiging (kranen, lichtschakelaars en dergelijke).

Houd 1,5 meter afstand en schudt geen handen.

De bezichtiging duurt niet langer dan noodzakelijk.

Inspectie van de woning met maximaal 2 personen, indien mogelijk zonder makelaar.

De makelaar is niet aanwezig bij de overdracht bij de notaris, tenzij echt noodzakelijk.

bron: NVM

Neem meer tijd

Ben je toe aan de ondertekening van het koopcontract? Let dan extra goed op de ontbindende voorwaarden. Het hypotheekaanvraagproces duurt langer door de crisis. Een taxateur of notaris kan onverhoopt ziek worden.

Laat om die reden bij het financieringsvoorbehoud een langere termijn dan de gebruikelijke 6 weken in het contract zetten. Met deze bepaling kun je de koop ontbinden als je de hypotheek niet rond krijgt.

Een digitale handtekening zetten is wettelijk toegestaan, maar hier zitten haken en ogen aan. Het is ook niet nodig. Je kunt persoonlijk contact vermijden door de overeenkomst telefonisch door te nemen met de makelaar. Het ondertekende exemplaar gooi je hierna in de brievenbus.

Hypotheek duurt langer

Hypotheekadviseurs en geldverstrekkers hebben het momenteel erg druk. Je moet rekening houden met een langere doorlooptijd. De drukte komt vooral door oversluiters. Dat zijn mensen die niet verhuizen, maar wel een nieuwe hypotheek afsluiten om zo te profiteren van de lage rente.

Die hypotheekrente is aan het stijgen, maar nog altijd laag. Het is voorafgaand aan een hypotheekgesprek altijd verstandig om ook zelf de hypotheekrentes te vergelijken.

Strenger voor starters, processen soms vlotter

Voor starters zijn geldverstrekkers strenger sinds de start van de crisis. Dat geldt vooral voor mensen met een tijdelijk contract en bij overbruggingskredieten.

Wel heeft de crisis gezorgd voor een versnelling van de digitale mogelijkheden. Hypotheekadvies, acceptatie van de offerte en identificatie gebeuren allemaal op afstand. Het is goed mogelijk dat de crisis het hypotheekproces van banken blijvend heeft veranderd.