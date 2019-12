Bij de verkoop van je huis kun je een verkoopmakelaar inschakelen, of je regelt het (deels) zelf. We helpen je graag met onze tips.

Met of zonder makelaar verkopen

Zelf je huis verkopen scheelt je een aanzienlijk bedrag aan makelaarskosten. Een makelaar kan je daarentegen wel veel werk uit handen nemen. In bepaalde gevallen kan een makelaar je huis ook beter onder de aandacht brengen op verkoopplatforms zoals Funda.

Kies je voor een makelaar? Dan loont het om goed op de prijs- en serviceverschillen te letten. Bekijk ook hoe de makelaar andere huizen presenteert. Over het algemeen ben je goedkoper uit met een internetmakelaar dan met een traditionele makelaar. Je doet dan wel meer zelf.

Bekijk de verschillen tussen het zelf verkopen of met een (internet)makelaar.

Investeren

Of je nu je huis gaat verkopen met of zonder makelaar: een goede eerste indruk van je huis is van invloed op de snelheid en prijs waarvoor je je huis weet te verkopen. Een kleine investering in het opknappen van je woning is al snel de moeite waard. Naast het verbeteren van de uitstraling van je huis kun je ook denken aan aanpassingen die je huis energiezuiniger maken.

Ga na hoe jij energiekosten kunt besparen en je het energielabel kunt verbeteren.

Tijdelijk 2 huizen

Meestal wil je eerst je oude huis verkopen voor je een nieuw huis koopt. Maar het kan ook andersom. Hoe je het ook regelt, vaak krijg je te maken met een overlap tussen de verkoop- en aankoopdatum en heb je tijdelijk dubbele woonlasten. Er zijn mogelijkheden om die overlap te financieren, maar die zijn niet onbeperkt.

Check de mogelijkheden per bank voor een overbruggingskrediet.