Spannend hè, een huis kopen? Er komt zoveel bij kijken! Wij helpen je graag op weg met ons onafhankelijke hypotheekadvies.
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Bereken eerst hoeveel je kunt lenen of wat je per maand gaat betalen. Maak daarna een gratis bel- of videoafspraak met een van onze hypotheekadviseurs. Ben je zzp'er? Geen probleem, ook dan kun je gebruikmaken van onze dienst.
We vergelijken álle hypotheekaanbieders voor je
We vergelijken de rentes en voorwaarden van álle hypotheekaanbieders. Zo vinden we samen de hypotheek die het beste bij jou past.
Persoonlijk hypotheekadvies en meekijken in je eigen online dashboard
Onze gecertificeerde hypotheekadviseurs begeleiden je van A tot Z. Er is ruim de tijd voor al je vragen. We leggen je alles uit totdat je het goed snapt en kijken samen met jou naar de beste keuze voor jouw situatie.
Jaarlijkse hypotheekcheck, zo weet je zeker dat je altijd goed zit
Elk jaar analyseren we je situatie en maken we een waardebepaling van je huis (ter waarde van €27,95). Dit vertalen we naar een persoonlijk advies. We checken bijvoorbeeld of je kunt besparen met een lagere rente. Met deze unieke service haal je het maximale uit je hypotheek en weet je zeker dat je goed zit.
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