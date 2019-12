Hypotheekverstrekkers waarbij je kunt rentemiddelen

Een overzicht van hypotheekverstrekkers die rentemiddeling aanbieden. Hoe hoger het testoordeel, hoe gunstiger de boeteregeling is bij rentemiddelen. De gegevens zijn van juli 2017.

Wat is rentemiddeling?

Bij rentemiddelen koop je in feite je oude rentevaste periode af en spreek je een nieuwe (langere) rentevaste periode af met de bank. Je hypotheek blijft dus bij dezelfde bank.

Testoordelen 3 hypotheekvormen

In de tabel staan testoordelen voor 3 hypotheekvormen:

aflossingsvrije hypotheek

annuïteitenhypotheek

lineaire hypotheek

Voor lineaire en annuïteitenhypotheken geldt hetzelfde testoordeel.

Bij een spaarhypotheek ligt rentemiddeling niet voor de hand. Daalt de hypotheekrente, dan moet je meer spaarpremie betalen om het eindkapitaal te bereiken.

Toelichting testoordeel

Bij de bepaling van het testoordeel houden we onder meer rekening met de gehanteerde rekenmethode voor de boeterente. Elke bank hanteert namelijk zijn eigen rekenmethode, die per bank een verschillende boete oplevert. De boete bij ABN Amro is bijvoorbeeld een stuk hoger dan die van ING.

Deze boete betaal je niet in 1 keer, maar in de vorm van een rente-opslag gedurende de nieuw afgesloten rentevaste periode.

Tabel

Testoordeel Bank

Aflossingsvrije

hypotheek Annuïteiten- of lineaire hypotheek ABN Amro 7,6 7,9 Aegon 6,3 6,3 Allianz 9,1 8,8 ASR 8,6 8,8 BLG Wonen 6.5 6,6 Centraal Beheer 8,3 8,0 Delta Lloyd 7,2 8,6 Florius 7,6 7,9 ING 8,2 8,3 Merius 7,1 7,3 MoneYou 7,6 7,9 Nationale-Nederlanden 7,3 7,6 NIBC 7,3 7,6 Obvion Hypotheek* 9,6 9,6 Rabobank* 6,8 6,9 RegioBank 6,7 6,4 SNS 6,4 7,1 Van Lanschot 8,1 8,7 Woonfonds 8,3 8,0

*Obvion biedt rentemiddelen alleen aan bij de Obvion Hypotheek. Bij de goedkopere Basis- en Compact Hypotheek van Obvion is rentemiddelen niet mogelijk.

*Rabobank: rentemiddelen is niet mogelijk bij een Hypotheek met Basisvoorwaarden.

Kun jij besparen met rentemiddelen? Heb jij een hypotheek met een hoge hypotheekrente en een rentevaste periode die nog een aantal jaren loopt?Je kunt met rentemiddeling profiteren van de lage rente van dit moment. Dat geldt met name als je een hypotheek hebt bij Van Lanschot, HollandWoont, Hypotrust Vrij Leven en Robuust Hypotheken. Heb je een hypotheek bij de ABN Amro groep (ABN Amro, Florius, MoneYou), Achmea (Centraal Beheer en Woonfonds) en de Volksbank (BLG Wonen, RegioBank en SNS) dan levert rentemiddeling geen besparing op. Verwacht je echter dat de rente weer snel gaat stijgen, dan kun je hier toch voor kiezen. Je koopt zekerheid. Bij Allianz, ING, Merius en Nationale-Nederlanden is het afhankelijk van de situatie of rentemiddeling wel of geen voordeel oplevert. Bereken jouw besparing

