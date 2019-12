Liever geen krediet aan ouderen

Nieuws|Vanaf 1 juli 2018 verlaagt ING de maximale eindleeftijd voor het krijgen van een doorlopend krediet met 8 jaar. Bij ING kun je tot 63 jaar een doorlopend krediet afsluiten. Tot nu toe mocht dat tot je 80e verjaardag doorlopen. Pas op 75-jarige leeftijd werd de lening in 5 jaar afgebouwd. Vanaf 1 juli ga je bij 67 jaar al afbouwen. De lening is dan op je 72e verjaardag helemaal afgelost.

We worden steeds ouder, leven langer in redelijk tot goede gezondheid en hebben gemiddeld een steeds beter pensioen. Je zou verwachten dat de geldgevers zich dan wat schappelijker opstellen bij het verstrekken van een consumptief krediet aan een 65+'er. Bij een consumptief krediet moet je denken aan een doorlopend krediet, een persoonlijke lening of een krediet op afbetaling. Een aantal jaar is dat ook het geval geweest. De maximum leeftijd schoof bij veel geldgevers wat omhoog.

Nu lijkt er helaas een kentering plaats te vinden. Enkele maanden geleden schafte Interbank het Doorlopend Krediet Senioren af. De maximum aanvangsleeftijd bij Interbank is hierdoor met 6 jaar gedaald naar 59 jaar. Al vanaf 60 jaar wordt de lening afgebouwd. Dat wil zeggen dat de kredietlimiet in stapjes omlaag gaat tot €0.

Ordinaire bezuinigingsmaatregel

Het Doorlopend Krediet Senioren van Interbank en het doorlopend krediet van ING kennen 'gratis' kwijtschelding bij overlijden. De kosten van deze overlijdensrisicoverzekering zitten verwerkt in het rentetarief. Dit tarief is voor alle klanten gelijk. Omdat ouderen een veel hogere sterftekans hebben dan jongeren, betalen ze relatief veel minder voor hun doorlopend krediet dan jongeren. Voor de bank zijn ze dus duur.

Kwijtschelding bij overlijden

ABN Amro, ING, Rabobank en SNS bieden een doorlopend krediet aan met kwijtschelding bij overlijden.

ABN Amro: maximum eindleeftijd 80 jaar (vanaf 70 jaar wordt de lening afgebouwd)

ING: maximum eindleeftijd 72 jaar (vanaf 67 jaar wordt de lening afgebouwd)

Rabobank: maximum eindleeftijd 75 jaar (vanaf 70 jaar wordt de lening afgebouwd)

SNS: maximum eindleeftijd 74 jaar (vanaf 66 jaar wordt de lening afgebouwd)

De andere aanbieders schelden de schuld niet kwijt bij overlijden. Dit is geen toeval. Als een kredietnemer sterft dan moeten de erfgenamen de schuld terugbetalen. Dat betekent dat de bank met een vervelende boodschap komt.

Specialisten die alleen krediet verstrekken hebben hier niet zo veel moeite mee. Ze hebben verder geen relatie met de nabestaanden. Voor de 4 grote banken ligt dit anders: ze zijn heel zuinig op hun goede naam. Daarom hebben ze gekozen voor een relatief hoge rente en kwijtschelding bij overlijden. Bij overlijden zullen de nabestaanden en bekenden niet weglopen omdat ze zich door de bank in de steek gelaten voelen.

Alternatieven

Boven de 70 jaar is het niet meer mogelijk om een doorlopend krediet af te sluiten. Het meest royaal is Freo. De kredietverstrekker hanteert dezelfde leeftijdsgrenzen als moeder Rabobank. Er is geen kwijtschelding bij overlijden. De rente is echter een stuk lager. Bij een limiet van €10.000 rekent de Rabobank 7,55% rente, Freo 5,60% (peildatum 15 juni 2018).

