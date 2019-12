Eerste indruk|Ben je wat ouder, heb je geld nodig en is je huis (vrijwel) hypotheekvrij? Dan heb je een aantal opties: verhuizen, een aflossingsvrije of krediethypotheek nemen of je huis verkopen en terug huren. Zilver Wonen Fonds en Verzilvermijvast bieden die laatste optie aan: Zilver Wonen Fonds en Verzilvermijvast kopen je huis en verhuren het vervolgens aan je terug.

Als je op latere leeftijd vrijwel al je geld in je eigen huis hebt zitten en je eenmalig of gedurende een aantal jaar een groot bedrag nodig hebt, kun je overwegen om het huis te verkopen en te gaan huren. Dat kan een manier zijn om bijvoorbeeld je pensioen mee aan te vullen, de jaren tot je pensioen te overbruggen of je kinderen financieel op weg te helpen. Het grote nadeel is dat je niet meer in je oude vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Bij Sale & Lease back is dat wel het geval. Per saldo ontvang je dan echter minder geld dan wanneer je verhuist.



Aan deze constructie zit een groot nadeel. Na een aantal jaar is het geld op en moet je een flinke huur opbrengen. Kun je dat niet, dan moet je alsnog verhuizen. Kun je het wel gemakkelijk betalen dan is het voordeliger om het huis op te eten door middel van een krediethypotheek of aflossingsvrije hypotheek. Sale & Lease back komt dus vooral in aanmerking als de mogelijkheid van een hypotheek wegvalt en je maar een beperkt aantal jaar nog in de woning wilt blijven wonen. Dat is het geval als je al behoorlijk op leeftijd bent of juist de periode tot je pensioen wilt overbruggen.

Sinds kort bieden Verzilvermijvast en Zilver Wonen Fonds zo’n constructie aan. Over de hele looptijd gezien is Verzilvermijvast voordeliger dan Zilver Wonen Fonds. Daar staat tegenover dat je bij Zilver Wonen Fonds in eerste instantie meer geld krijgt en minder huur betaalt.

Na verkoop van de woning heb je dezelfde rechten en plichten als een gewone huurder. Je hebt huurbescherming en de kosten van het groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.



Meer weten over de alternatieven voor Sale & Lease back? Lees uitgebreide informatie over de opeethypotheek.

Verzilvermijvast

Verzilvermijvast keert bij de verkoop 50% van de waarde van de woning uit. Een tweede uitkering volgt als je overlijdt of de woning verlaat. Aan de hand van een voorbeeld leggen we uit hoe een en ander werkt.

De waarde bij verkoop bedraagt €200.000. Je ontvangt €100.000. Over 10 jaar zeg je de huur op. De woning wordt verkocht. Als de woning €20.000 minder opbrengt dan wordt dit verlies gedeeld. Je ontvangt dan geen €100.000, maar €90.000. Wordt de woning voor €230.000 verkocht dan wordt de extra opbrengst ook gedeeld met Verzilvermijvast. Je ontvang je €115.000 (100.000+30.000/2).

Risico bij faillissement

Er is een risico verbonden aan de methode van Verzilvermijvast. Je moet er op vertrouwen dat het bedrijf op die datum nog bestaat. Verzilvermijvast verzekert dat dit risico verwaarloosbaar klein is. De woning wordt in een aparte BV ondergebracht, waarin ook de huurinkomsten van de woning vloeien. Mocht Verzilvermijvast failliet gaan dan heeft dat geen gevolgen voor deze BV. Je krijgt het recht van tweede hypotheek. Dat houdt in dat - mocht Verzilvermijvast failliet gaan - eerst de geldschieter van Verzilvermijvast zijn geld terug krijgt. Alleen als er voldoende geld over is krijg jij je deel. Je bent dan de tweede in de rij.



Extra kosten

De administratiekosten bedragen €2500. Deze vervallen als je de huur over het eerste jaar in één keer vooruit betaalt. Verzilvermijvast werkt alleen via tussenpersonen. Je moet daarom ook nog rekenen op €1500 tot €2500 voor diens bemiddeling.

Voorwaarden

Het product wordt alleen aangeboden aan huiseigenaren van 55 jaar of ouder. Het inkomen speelt verder geen rol. De aanvangshuur per jaar bedraagt 6% van de waarde van de woning. Bij appartementen is dit inclusief servicekosten.

De waarde van de woning ligt tussen €150.000 en €400.000. Ze zijn gelegen in de Randstad en in een aantal grote steden hierbuiten. Je moet dan denken aan Breda, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.

Lees meer hierover in het tabblad bovenaan: Wat is Verzilvermijvast en het Zilver Wonen Fonds?

Zilver Wonen Fonds

Je ontvangt 80% van de waarde van de woning en je betaalt een jaarlijkse aanvangshuur van 5,5% van die waarde. Bij appartementen betaal je naast de huur ook de servicekosten.

Extra kosten

De administratiekosten bedragen 1,2% van de waarde van de woning.

Voorwaarden

Je dient tenminste 65 jaar oud te zijn. Alleen huizen in de Randstad met een minimale waarde van €150.000 komen in aanmerking.

Zilver Wonen Fonds kijkt ook naar het inkomen. Dit dient voldoende te zijn om de huurlasten te dragen.

Lees meer hierover in het tabblad bovenaan: Wat is Verzilvermijvast en het Zilver Wonen Fonds?

Verzilvermijvast

Welke voorwaarden hanteert Verzilvermijvast?

De waarde van de woning bedraagt minimaal €150.000 en maximaal €400.000.

Het betreft een eengezinswoning of appartement.

Woningen op erfpachtgrond is mogelijk. Dit is afhankelijk van het erfpachtcontract.

Woningen met achterstallig onderhoud komen in principe niet in aanmerking.

De leeftijd van de oudste eigenaar is minimaal 55 jaar.

Verzilvermijvast kijkt niet naar het inkomen van de verkoper/huurder.

Een eventuele hypotheek op het huis mag niet hoger zijn dan 25% van de waarde van de woning.

Welk bedrag keert Verzilvermijvast uit?

Bij verkoop van de woning ontvang je 50% van de marktwaarde van de woning. Bij het verlaten van de woning of bij overlijden van de laatste eigenaar wordt de woning getaxeerd en de verkoopprocedure in gang gezet. Uitgangspunt is de waarde bij aankoop door Verzilvermijvast. Is de verkoopopbrengst lager dan dat bedrag, dan deel je dit verlies met Verzilvermijvast. Is de verkoopopbrengst hoger dan deel je de winst. Je ontvangt dus de verkoopopbrengst minus het bedrag dat je al hebt ontvangen en minus het winstdeel voor Verzilvermijvast. Is de woning in waarde gedaald dan ontvang je nog de helft van het verlies van Verzilvermijvast. Is de woning in waarde gestegen dan houdt Verzilvermijvast de helft van de winst in.

De woning wordt getaxeerd door een NVM-makelaar en het rapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het NWWI keurt rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld.

Wordt de woning niet binnen 3 maanden verkocht dan keert Verzilvermijvast uit op basis van de getaxeerde waarde.

De administratiekosten bedragen €2500. Deze vervallen als je de huur over het eerste jaar in één keer vooruit betaalt. De kosten koper zijn voor rekening van Verzilvermijvast.

De kosten van taxatie en bouwkundige keuring zijn voor rekening Verzilvermijvast als de koop doorgaat. Gaat het niet door, dan betaal je de helft van de kosten.

Verzilvermijvast werkt alleen via tussenpersonen. Je moet daarom ook nog rekenen op €1500 tot €2500 voor de kosten die de tussenpersoon in rekening brengt.

Welke huur rekent Verzilvermijvast?

De jaarhuur bedraagt 6% van de waarde van de woning. Bij woningen op erfpachtgrond is dit 6% over de waarde van de woning inclusief de grond.

Bij appartementen zijn de servicekosten en bijdrage vereniging van eigenaren voor rekening van de verhuurder.

Als je de huur binnen 5 jaar opzegt betaal je een boete. Deze daalt van 10% van de verkoopwaarde in het eerste jaar tot 2,5% bij opzegging na 4 jaar. Deze boete hoef je niet te betalen als de huur wordt opgezegd na overlijden van de huurder of als je zelf een nieuwe huurder vindt.

Je mag de huur één of meer jaren vooruit betalen. Kies je voor een periode van bijvoorbeeld 3 jaar, dan heb je 3 jaar lang geen last van huurverhoging.

De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de huurindexatie van het CBS.

Zilver Wonen Fonds

Welke voorwaarden hanteert het Zilver Wonen Fonds?

De waarde van de woning bedraagt minimaal €150.000.

Het betreft een eengezinswoning of appartement.

Woningen op erfpachtgrond is mogelijk. Dit is afhankelijk van het erfpachtcontract.

Woningen met achterstallig onderhoud komen wel in aanmerking. De eigenaar heeft de keuze om zelf de gebreken te verhelpen of dit door Zilver Wonen Fonds te laten doen. In het laatste geval gaat de aankooprijs met de verbeteringskosten omlaag.

De leeftijd van de oudste eigenaar is minimaal 65 jaar.

Zilver Wonen Fonds kijkt ook naar het inkomen van de verkoper/huurder. Het maandelijks netto inkomen moet minimaal 2,2 keer de maandhuur zijn.

Zilver Wonen Fonds kijkt naar het totale financiële plaatje. Er is geen vaste norm voor de maximale hypotheek.

Welk bedrag keert Zilver Wonen Fonds uit?

Bij verkoop van de woning ontvang je 80% van de marktwaarde van de woning.

De administratiekosten bedragen 1,2% van de waarde van de woning. De kosten koper zijn voor rekening van Zilver Wonen Fonds.

Je kunt rechtstreeks bij Zilver Wonen Fonds afsluiten. Je bent dus geen kosten kwijt aan een tussenpersoon.

De kosten van taxatie, bouwkundige keuring en indien van toepassing onderzoek vereniging van eigenaren en erfpachtcontract zijn voor rekening Zilver Wonen Fonds als de koop doorgaat. Gaat het niet door, dan betaal je de helft van de kosten.

De taxatie wordt verricht door een lokale NVM makelaar.

Welke huur rekent Zilver Wonen Fonds?

De jaarhuur bedraagt 5,5% van de waarde van de woning. Bij woningen op erfpachtgrond is dit 5,5% over de waarde van de woning inclusief de grond.

Bij appartementen is de huur gelijk aan 5,5% van de waarde van de woning. De bijdrage aan de vereniging van eigenaren is voor rekening van Zilver Wonen Fonds. De servicekosten, bijvoorbeeld voor verwarming of de glazenwasser, zijn voor jouw rekening.

Als er sprake is van achterstallig onderhoud dan wordt de huur berekend over de waarde van de woning nadat het achterstallig onderhoud is verholpen. Stel door achterstallig onderhoud is de waarde van de woning geen €200.000, maar slechts €180.000. Zilver Wonen Fonds neemt het achterstallig onderhoud voor haar rekening en keert 80% van €180.000 uit. In dit geval is de jaarhuur gelijk aan 5,5% van €200.000.

Wil je de huur opzeggen dan worden geen kosten gerekend. Wel geldt de standaard opzegtermijn van 3 maanden. Bij overlijden is dit 1 maand.

De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

