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Beste opstalverzekering is van Interpolis

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De opstalverzekering van Interpolis is bij de Consumentenbond als Beste uit de Test gekomen. Met een Testoordeel van 8,4 laat de opstalverzekering van Interpolis onder meer SNS (8,2), ASR (8,1), BLG Wonen, Reaal en de polis Standaard van Nationale-Nederlanden (allemaal 8,0) achter zich.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:13 oktober 2017

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Berging is meeverzekerd

Interpolis nam medio 2014 zijn woonverzekeringen flink op de schop. Nu scoort de opstalverzekering TOP van Interpolis onder meer goed vanwege de standaardgarantie tegen onderverzekering en het standaard meeverzekeren van je bergplaats, schuur, stal, volière of garage, ook als die zich op een ander adres bevindt. Verzekeringen van Interpolis worden aangeboden door de Rabobank.

Vergoeding bijzondere kosten

Geen enkele opstalverzekering krijgt een onvoldoende van de Consumentenbond. Het laagste Testoordeel (6,3) is voor Woongarant (extra uitgebreid). Dat zit hem bijvoorbeeld in een maximum voor de vergoeding van opruimingskosten na schade of (asbest)sanering. Interpolis vergoedt deze bijzondere kosten veel ruimer.

De beste combinaties

De Consumentenbond adviseert de opstal- en de inboedelverzekering zo mogelijk bij dezelfde maatschappij onder te brengen. De beste combinaties vind je bij Interpolis (8,3), SNS (8,1) en Nationale-Nederlanden (Maatwerk scoort 8,4, Standaard scoort 8,2).
 
Vergelijk inboedel- en/of opstalverzekeringen en zie welke voor jou de beste voorwaarden en premie hebben.
 

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