Beste opstalverzekering is van Interpolis

Berging is meeverzekerd
Interpolis nam medio 2014 zijn woonverzekeringen flink op de schop. Nu scoort de opstalverzekering TOP van Interpolis onder meer goed vanwege de standaardgarantie tegen onderverzekering
en het standaard meeverzekeren van je bergplaats, schuur, stal, volière of garage, ook als die zich op een ander adres bevindt. Verzekeringen van Interpolis worden aangeboden door de Rabobank.
Vergoeding bijzondere kosten
Geen enkele opstalverzekering krijgt een onvoldoende van de Consumentenbond. Het laagste Testoordeel (6,3) is voor Woongarant (extra uitgebreid). Dat zit hem bijvoorbeeld in een maximum voor de vergoeding van opruimingskosten na schade of (asbest)sanering. Interpolis vergoedt deze bijzondere kosten
veel ruimer.
De beste combinaties
De Consumentenbond adviseert de opstal- en de inboedelverzekering
zo mogelijk bij dezelfde maatschappij onder te brengen. De beste combinaties vind je bij Interpolis (8,3), SNS (8,1) en Nationale-Nederlanden (Maatwerk scoort 8,4, Standaard scoort 8,2).