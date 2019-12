Beste opstalverzekering is van Interpolis

Interpolis nam medio 2014 zijn woonverzekeringen flink op de schop . Nu scoort de opstalverzekering TOP van Interpolis onder meer goed vanwege de standaardgarantie tegen onderverzekering en het standaard meeverzekeren van je bergplaats, schuur, stal, volière of garage, ook als die zich op een ander adres bevindt. Verzekeringen van Interpolis worden aangeboden door de Rabobank.

Geen enkele opstalverzekering krijgt een onvoldoende van de Consumentenbond. Het laagste Testoordeel (6,3) is voor Woongarant (extra uitgebreid). Dat zit hem bijvoorbeeld in een maximum voor de vergoeding van opruimingskosten na schade of (asbest)sanering. Interpolis vergoedt deze bijzondere kosten veel ruimer.