Delta Lloyd per 1 juli uit de lucht

Voorwaarden blijven van kracht

Bestaande klanten houden hun product(en) tot de huidige contracttermijn afloopt. Ook de bijbehorende voorwaarden blijven hetzelfde. Na het contracttermijn kunnen klanten kiezen of ze bij Nationale-Nederlanden blijven of overstappen naar een andere aanbieder.

Producten worden ‘omgelabeld'

De producten van Delta Lloyd, worden intussen ‘omgelabeld’ naar Nationale-Nederlanden. Het gaat daarbij om verzekeringen zoals de autoverzekering, inboedelverzekering, reisverzekering, zorgverzekering, spaar- en beleggingsproducten en hypotheken.

Producten verdwijnen uit vergelijkers

De Delta Lloyd-producten verdwijnen rond 1 juli ook uit de vergelijkers van de Consumentenbond. Dat is de laatste tijd ook al gebeurd met Generali, De Nederlanden van Nu, London Verzekeringen en Zelf.

Ohra blijft wel bestaan

Delta Lloyd kwam eind 2016 in handen van NN Group. Ohra, dat met Delta Lloyd meekwam, blijft wél als zelfstandig label bestaan binnen NN Group.

Bron: NN Group/Consumentenbond