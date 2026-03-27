Een groot datalek, zoals onlangs bij Odido, kan grote gevolgen hebben. Een datalek zelf is op zich nog geen directe schade. Maar je gegevens kunnen bij oplichters terechtkomen. En de kans om slachtoffer te worden van cybercrime neemt toe.

We vroegen verzekeraars met cyberdekking of ze meer vragen krijgen na het recente datalek bij Odido. Alleen Nationale-Nederlanden krijgt hier regelmatig vragen over. De andere verzekeraars zien geen duidelijke toename.

Maar wat kun je doen als je slachtoffer bent van een datalek? Zowel als je al een cyberverzekering hebt, als wanneer deze nog niet hebt.

Moet je een datalek melden bij je cyberverzekeraar?

Omdat een datalek vooral indirecte schade geeft, hoef je dit niet als incident te melden bij je verzekeraar.

Na een datalek is het wel verstandig om nog eens extra naar de beveiliging van je computer en gegevens te kijken. Heb je een cyberverzekering? Dan kun je contact opnemen met de cyberhelpdesk van je verzekeraar. Dit kan bij AnsvarIdéa, ANWB, Nationale-Nederlanden, Unigarant, Univé en Vereniging Eigen Huis.

Kun je na een datalek nog steeds een cyberverzekering afsluiten?

Ja, dat kan. Vaak is een cyberincident niet te herleiden. Je weet meestal niet waar criminelen je gegevens vonden. Is dit toch heel duidelijk? Dan kan het zijn dat de verzekeraar die gebeurtenis uitsluit. Je hebt dan wel dekking voor andere cyberincidenten.

Cyberdekking via je inboedelverzekering

Niet elke inboedelverzekering heeft ook cyberdekking. Bij a.s.r., AnsvarIdéa, Nationale-Nederlanden, Univé en Vereniging Eigen Huis hoort dit standaard bij je inboedelverzekering. Bij ANWB en Unigarant kun je dit extra meeverzekeren.

Er gelden vaak maximale bedragen per soort cybercrime. Ook gelden er voorwaarden en uitsluitingen. Lees meer over de dekkingen.