Premies opstalverzekering flink gestegen

Nieuws|Je woonhuis (of opstal) verzekeren is dit jaar flink duurder geworden. Afhankelijk van het soort woning stegen de premies ten opzichte van mei 2016 tussen de 2 en 5%. Bij de inboedelverzekeringen is er ‘gemiddeld gezien geen sprake van een premieverschil’.