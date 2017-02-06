Premies opstalverzekering flink gestegen

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:6 februari 2017
Dat stelt onderzoeksbureau MoneyView op basis van het doorrekenen van ongeveer 9.000 profielen. premies voor appartementen bóven de vierde woonlaag stegen het hardst: met 4,9% tot €160,37 per kubieke meter. Vrijstaande woningen het minst, met 1,9% tot €368,09 per kubieke meter.
|Type woning
|Januari 2017
|Stijging t.o.v. mei 2016
|Rijtjeshuis
|€184,81
|2,85%
|Hoekwoning
|€211,09
|2,76%
|2-1 kapwoning
|€228,51
|2,78%
|Vrijstaand huis
|€368,09
|1,91%
|Appartement (1-4)
|€187,84
|4,04%
|Appartement (5-99)
|€160,37
|4,91%
Bron: MoneyView, januari 2017
MoneyView constateert dat de premies harder stijgen dan de zogenoemde kuubprijs. De kuubprijs verschilt per woningtype en wordt jaarlijks aangepast door het Verbond van Verzekeraars. Ten opzichte van 2016 heeft het Verbond dit jaar een stijging van 1,0% doorgevoerd.
Door de kuubprijs te vermenigvuldigen met het aantal kubieke meters, berekent het Verbond van Verzekeraars de herbouwwaarde van een huis. De meeste verzekeraars volgen deze herbouwwaardemeter (HBW), al dan niet in een aangepaste vorm.
Met de ínboedelwaardemeter (IBW) - een methode om eenvoudig te bepalen voor welk bedrag je spullen maximaal zijn verzekerd – is het Verbond dit jaar gestopt. Een reden is dat steeds meer verzekeraars overstapten naar andere (eigen) meters en methoden.
Alleen Aegon, EAG, Lancyr, Nationale-Nederlanden en Verzekeruzelf.nl volgden tot en met eind 2016 het Verbond. Daarvan is Lancyr in gesprek met Infofolio, een database met gegevens over huizen en inboedels. Toen Ohra 2 jaar terug overstapte op de methode van Infofolio, leidde dat bij de Consumentenbond tot veel klachten.
Verzekeraars die recentelijk de premies van hun inboedel- en/of opstalverzekeringen verhoogden.
Bron: MoneyView/Consumentenbond
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