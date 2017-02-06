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Premies opstalverzekering flink gestegen

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Je woonhuis (of opstal) verzekeren is dit jaar flink duurder geworden. Afhankelijk van het soort woning stegen de premies ten opzichte van mei 2016 tussen de 2 en 5%. Bij de inboedelverzekeringen is er ‘gemiddeld gezien geen sprake van een premieverschil’.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:6 februari 2017

Artikel_jeappartementverzekeren

Dat stelt onderzoeksbureau MoneyView op basis van het doorrekenen van ongeveer 9.000 profielen. premies voor appartementen bóven de vierde woonlaag stegen het hardst: met 4,9% tot €160,37 per kubieke meter. Vrijstaande woningen het minst, met 1,9% tot €368,09 per kubieke meter.

Prijs per kubieke meter

Type woning Januari 2017 Stijging t.o.v. mei 2016
Rijtjeshuis €184,81 2,85%
Hoekwoning €211,09 2,76%
2-1 kapwoning €228,51 2,78%
Vrijstaand huis €368,09 1,91%
Appartement (1-4) €187,84 4,04%
Appartement (5-99) €160,37 4,91%

Bron: MoneyView, januari 2017

Kuubprijs

MoneyView constateert dat de premies harder stijgen dan de zogenoemde kuubprijs. De kuubprijs verschilt per woningtype en wordt jaarlijks aangepast door het Verbond van Verzekeraars. Ten opzichte van 2016 heeft het Verbond dit jaar een stijging van 1,0% doorgevoerd.

Herbouwwaarde

Door de kuubprijs te vermenigvuldigen met het aantal kubieke meters, berekent het Verbond van Verzekeraars de herbouwwaarde van een huis. De meeste verzekeraars volgen deze herbouwwaardemeter (HBW), al dan niet in een aangepaste vorm.

Inboedelwaarde

Met de ínboedelwaardemeter (IBW) - een methode om eenvoudig te bepalen voor welk bedrag je spullen maximaal zijn verzekerd – is het Verbond dit jaar gestopt. Een reden is dat steeds meer verzekeraars overstapten naar andere (eigen) meters en methoden.

Infofolio

Alleen Aegon, EAG, Lancyr, Nationale-Nederlanden en Verzekeruzelf.nl volgden tot en met eind 2016 het Verbond. Daarvan is Lancyr in gesprek met Infofolio, een database met gegevens over huizen en inboedels. Toen Ohra 2 jaar terug overstapte op de methode van Infofolio, leidde dat bij de Consumentenbond tot veel klachten.

Veel premieverhogingen

Verzekeraars die recentelijk de premies van hun inboedel- en/of opstalverzekeringen verhoogden.

  • London Verzekeringen: opstalpremies per 1 januari 10% omhoog
  • Klaverblad: per 23 januari de premies verhoogd voor zowel de inboedel- als de opstalverzekeringen
  • Ohra: per 23 januari
  • Aegon: past per 1 februari een hogere inboedelwaarde toe
  • ASR: per 1 februari de herbouwwaardemeting geïndexeerd
  • Ditzo: per 1 februari de herbouwwaardemeting geïndexeerd
  • Centraal Beheer: per 1 februari de indexcijfers voor de opstal- en glasverzekering verhoogd
  • FBTO: per 1 februari de indexcijfers voor de opstal- en glasverzekering verhoogd
  • Allianz: de opstalpremies gaan per 1 mei minimaal 6% omhoog, i.v.m. meer en grotere schades door klimaatverandering

Bron: MoneyView/Consumentenbond

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