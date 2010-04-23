Schadeverzekeringen makkelijker opzegbaar



Veel Nederlanders weten niet dat je sinds maart schadeverzekeringen zoals inboedel-, reis- en autoverzekeringen veel makkelijker kunt opzeggen. Dat zegt onderzoeksbureau TNS-NIPO. Volgens hen is de helft van de Nederlandse huishoudens niet op de hoogte van de nieuwe regeling.

Sinds 1 maart kunnen consumenten dagelijks hun verzekering opzeggen als de contractdatum eenmaal is verlopen. Nieuwe verzekeringen lopen standaard niet langer dan een jaar. Je zit dus niet meer voor jaren vast aan een nieuwe verzekering.