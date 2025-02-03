Opmeten

Een oven installeren is meestal vrij eenvoudig, al is het wel aan te raden om het met 2 personen te doen. Goed meten is hier belangrijk: meet nauwkeurig de nis waarin je oven moet komen en controleer de exacte maten van de oven. Neem eventueel een rolmaat mee als je naar de winkel gaat. Laat je voor de installatie vooral adviseren door de winkelier en check de handleiding van de fabrikant.

Inbouwservice

Veel aanbieders bieden een inbouwservice aan. Dit kost meestal tussen de €60 en €100. Vaak word je oude apparaat dan ook meegenomen. Check goed wat er in de service is inbegrepen en wat de voorwaarden zijn.

Aansluiten

Om je oven aan te sluiten heb je misschien een speciale stekker en stopcontact nodig, zoals een 5-polige perilex. Soms krijg je de juiste aansluiting meegeleverd met de oven. Deze stekker wordt gebruikt voor apparaten die veel stroom nodig hebben. Zo'n aansluiting haalt stroom uit 2 groepen zodat één groep niet overbelast wordt. Vraag hiernaar en laat je adviseren door de verkoper.