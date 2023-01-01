De beste inbouw-oven voor jou, door ons getest
Met welke inbouw-oven bereik makkelijk je de beste resultaten? Wil je een simpele oven, of heb je een hypermoderne smartoven nodig? We hebben inbouw-ovens in een proffessioneel lab getest of de ovens effectief verhitten en of ze gemakkelijk zijn in gebruik. Zo kunnen wij je betrouwbaar advies over de beste keuze.
We testen inbouw-ovens met zelfreinigingsfunctie, stoomfunctie, smartfuncties, telescopische rails en meer. We meten het energieverbruik, testen op gebruiksgemak en proberen alles uit. Ook bakken we gerechten in de ovens om te zien of je makkelijk tot het gewenste resultaat komt. En we meten of de ingestelde temperatuur klopt en ook stabiel blijft gedurende een bereidingstijd.
1. Bakresultaten
Het belangrijkste aan een oven is wat je ermee klaarmaakt. We testen daarom de oven met verschillende soorten voedsel. Zo kijken we of de oven gelijkmatig en gemakkelijk eten verhit. Niet elke oven doet dat goed. En sommige ovens doen erg lang over het voorverwarmen.
2. Bediening
Niet elke oven kun je even makkelijk bedienen. De ene werkt met analoge knoppen en een simpel display. De ander heeft een ruime touchscreen met uitgebreid menu. We duiken diepen in de instellingen en proberen alles uit. Zo kijken we of de oven voldoet aan onze eisen voor gebruiksgemak.
3. Schoonmaken
Een oven schoonmaken vinden veel mensen een vervelende klus. Toch is het belangrijk om je oven goed te onderhouden. Daarvoor zijn er verschillende zelfreinigende functies. We checken hoe makkelijk je iedere oven schoon kunt maken. We gebruiken daarbij ook de zelfreiniging als die er is.
