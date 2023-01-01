We testen inbouw-ovens met zelfreinigingsfunctie, stoomfunctie, smartfuncties, telescopische rails en meer. We meten het energieverbruik, testen op gebruiksgemak en proberen alles uit. Ook bakken we gerechten in de ovens om te zien of je makkelijk tot het gewenste resultaat komt. En we meten of de ingestelde temperatuur klopt en ook stabiel blijft gedurende een bereidingstijd.