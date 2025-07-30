Hoe groter je oven, hoe meer energie hij verbruikt. Wij meten hoeveel energie een oven verbruikt tijdens onze tests. We meten verbruik in standby, tijdens verschillende bereidingen, en van de zelfreinigingsfuncties. Dit verbruik vergelijken we met andere ovens uit de test en geven we een beoordeling.

Wij geven ook tips over hoe je energiezuinig met je oven kunt omgaan.

Lees meer over:

Hoe wij inbouw-ovens testen

Energielabel

Iedere oven heeft een energielabel. Hier kun je aan aflezen hoe zuinig een oven is. Volgens dit label is A+++ is het zuinigst en D het minst zuinig. Maar je kunt in de praktijk alleen ovens kopen met de labels: A, A+ of A++. Er zijn dus geen ovens met een label B, C, D of A+++.

En er zit nog een addertje onder het gras. Het label vergelijkt alleen ovens van gelijke grootte. Een oven van 71 liter met label A++ kan dus zuiniger lijken dan een kleinere oven van 45 liter met label A, terwijl die kleinere oven in werkelijkheid minder stroom verbruikt.

Kijk daarom naar het verbruik per cyclus (kWh). Onderaan het energielabel staat hoeveel kilowattuur de oven verbruikt tijdens 1 standaard bakprogramma (boven- en onderwarmte en hetelucht). Dat getal laat het daadwerkelijke energieverbruik zien, los van de inhoud van de oven.

Energiekosten

Gebruik je een oven 4 keer per week, dan kost dat ongeveer 30 tot 60 euro per jaar aan energiekosten. Het verschil tussen een zuinige en onzuinige oven kan dan dus oplopen tot zo’n 30 euro per jaar.