Een inbouw-oven kopen: waar moet je op letten?
De keuze uit inbouw-ovens is reuze, maar geen makkelijke. Er zijn een hoop opties en verschillen, dus is het handig als je weet wat je wilt. Wij adviseren waar je op moet letten als je een nieuwe inbouw-oven gaat kopen.
1
Hoe groot moet je inbouw-oven zijn?
Inbouw-ovens zijn er 2 standaardmaten: 60x60 cm en 45x60 cm. Wij testen alleen de ovens van 60 x 60 cm.
De grootte van de binnenkant (het volume) staat in liters aangegeven. Dat is bij een oven van 60x60 cm gemiddeld zo’n 71 liter. Maar vaak is de bruikbare ruimte minder: gemiddeld 64 liter. Dat komt door onderdelen aan de binnenkant, zoals de rekken en platen. Een oven met ongeveer 65 liter aan bruikbare ruimte is groot genoeg voor de meeste huishoudens.
Je kunt de bruikbare ruimte grof inschatten door het aangegeven volume te nemen en daar 5 liter vanaf te trekken. Let daarbij goed op de binnenmaten: hoogte, breedte en diepte. Wil je weten of een oven groot genoeg voor jou is? Meet dan of de grootste ovenschaal die je hebt goed in de oven past.
Let op: een grotere oven verbruikt meestal meer energie.
2
Combi-oven of combimagnetron kopen?
Naast de keuze voor inbouw of vrijstaand, kun je ook kiezen voor een combi-oven of een combimagnetron. Het verschil tussen een combi-oven en combimagnetron is vaak wat onduidelijk, maar kan wel belangrijk zijn voor je keuze. Het één is niet per se beter dan het ander. Welk apparaat het beste is voor jou ligt vooral aan welke functies jij het belangrijkst vindt.
Combi-oven
Een combi-oven is een inbouw-oven met een magnetronfunctie. De nadruk van het apparaat ligt op de ovenfuncties. Combi-ovens zijn altijd inbouw-modellen en ze hebben meestal meer ruimte binnenin dan een combimagnetron. Een combi-oven is beter geschikt voor gerechten bakken, omdat je meestal verschillende ovenfuncties hebt en daarmee gelijkmatig kunt verhitten.
Combimagnetron
Een combimagnetron is hoofdzakelijk een magnetron, maar heeft ook een ovenfunctie. De nadruk van het apparaat ligt op de magnetronfuncties. Vaak gebruiken ze voor de ovenfuncties alleen bovenwarmte en hetelucht. Geen onderwarmte dus. Ook hebben ze minder, of zelfs helemaal geen verschillende inschuifhoogtes. Ze hebben aan de onderkant vaak een glazen draaischijf en worden soms geleverd met een rond rooster dat op pootjes staat.
3
Type stoomfunctie
Er zijn 2 soorten stoomfuncties:
- Volwaardige stoomfunctie
Soms aangeduid met ‘full steam’ of ‘true steam’. Deze functie verhit het water in een watertank en vult de ruimte direct met stoom. Hij gebruikt daarbij geen ander verhittingselement. Dit is beter geschikt voor stomen van vis of groenten.
- Basis stoomfunctie
Soms aangeduid met ‘toegevoegde stoom’, ‘added steam’ of ‘combi-stoom’. Deze functie plaatst water in de ovenruimte en verhit dat met een reguliere ovenfunctie zoals boven- en onderwarmte. Soms is er een apart stoombakje dat je onderin de oven plaatst. En soms is het gewoon water in een bakplaat op het onderste niveau. Dit is prima geschikt voor brood of cake bakken, maar minder voor bijvoorbeeld groenten of vis.
Ovens met een interne of externe watertank hebben meestal een volwaardige stoomfunctie. Deze ovens scoren vaak beter bij onze stoomtests. In de specificaties zie je van elke oven welke soort stoomfunctie hij heeft.
Bekijk en vergelijk:
Ovens met een stoomfunctie
4
Smartfuncties bij inbouw-ovens
Smartovens zijn vooral duurdere ovens. Bij een smartoven kun je bepaalde functies en instellingen via een app op je telefoon bedienen. Denk aan:
- Op afstand voorverwarmen.
- Zien hoever de bereiding van je gerecht is.
- Temperatuur, ovenfunctie en bereidingstijd makkelijk instellen of aanpassen.
- Recepten met automatische programma's die je naar de oven kunt sturen.
- Er zijn zelfs ovens met spraakbediening, maar dat hebben we nog niet getest.
Dit soort smartfuncties zijn zeker niet nodig voor een goed resultaat, maar kunnen wel makkelijk zijn. Experimenteer je graag en gebruik je een oven vaak? Dan kunnen smartfuncties een fijne toevoeging zijn. Maar er zijn ook genoeg goede ovens zonder.
Bekijk en vergelijk:
Ovens met smartfuncties
5
Zelfreiniging
Behoorlijk wat inbouw-ovens hebben een zelfreinigingsfunctie of zijn deels zelfreinigend. Dat kan helpen bij het onderhoud van je oven. Er zijn 3 zelfreinigingsmethoden. Pyrolyse werkt vaak het best. En sommige ovens hebben hydrolyse én katalyse.
Pyrolyse
Een oven met pyrolyse reinigt zichzelf met temperaturen tot wel 500 °C. Hierbij verbrand het vuil in de binnenruimte, waarna je alleen het achtergebleven as hoeft op te vegen. Deze functie verbruikt wel veel stroom.
Bekijk en vergelijk:
Ovens met pyrolyse
Hydrolyse
Een oven met hydrolyse gebruikt stoom om vuil los te weken. Hierna kun je de binnenkant makkelijker reinigen met een doekje. Bij regelmatig gebruik van deze functie moet je wel soms ontkalken.
Bekijk en vergelijk:
Ovens met hydrolyse
Katalyse
Een oven met katalyse is slechts gedeeltelijk zelfreinigend en heeft 1 of meer katalytische binnenwanden. Vaak alleen de achterwand. Die heeft dan een speciale coating die vet opneemt. Dat vet verbrand weer bij temperaturen boven de 200 °C. De rest van de oven reinig je gewoon handmatig.
Bekijk en vergelijk:
Ovens met katalyse
6
Energieverbruik
Hoe groter je oven, hoe meer energie hij verbruikt. Wij meten hoeveel energie een oven verbruikt tijdens onze tests. We meten verbruik in standby, tijdens verschillende bereidingen, en van de zelfreinigingsfuncties. Dit verbruik vergelijken we met andere ovens uit de test en geven we een beoordeling.
Wij geven ook tips over hoe je energiezuinig met je oven kunt omgaan.
Lees meer over:
Hoe wij inbouw-ovens testen
Energielabel
Iedere oven heeft een energielabel. Hier kun je aan aflezen hoe zuinig een oven is. Volgens dit label is A+++ is het zuinigst en D het minst zuinig. Maar je kunt in de praktijk alleen ovens kopen met de labels: A, A+ of A++. Er zijn dus geen ovens met een label B, C, D of A+++.
En er zit nog een addertje onder het gras. Het label vergelijkt alleen ovens van gelijke grootte. Een oven van 71 liter met label A++ kan dus zuiniger lijken dan een kleinere oven van 45 liter met label A, terwijl die kleinere oven in werkelijkheid minder stroom verbruikt.
Kijk daarom naar het verbruik per cyclus (kWh). Onderaan het energielabel staat hoeveel kilowattuur de oven verbruikt tijdens 1 standaard bakprogramma (boven- en onderwarmte en hetelucht). Dat getal laat het daadwerkelijke energieverbruik zien, los van de inhoud van de oven.
Energiekosten
Gebruik je een oven 4 keer per week, dan kost dat ongeveer 30 tot 60 euro per jaar aan energiekosten. Het verschil tussen een zuinige en onzuinige oven kan dan dus oplopen tot zo’n 30 euro per jaar.
7
Wat kost een inbouw-oven?
Prijzen
Inbouw-ovens zijn er van 300 euro, maar ook van 4000 euro en alles ertussenin. De goedkoopste inbouw-ovens zijn wat meer basis, en de duurste inbouw-ovens zijn overladen met (smart)functies, accessoires en programma’s.
Een goedkope oven is misschien minder uitgebreid, maar hoeft zeker niet slecht te zijn. We zien in onze test namelijk ook betaalbare modellen met prima scores. En er zijn duurdere modellen die onderaan de lijst belanden.
Prijs op aanvraag
Sommige ovens van bijvoorbeeld Bosch, Siemens, Neff en AEG zijn moeilijk in prijs te vergelijken. De prijzen op webshops worden verborgen. Je moet bellen of een formulier invullen voor een offerte: erg vervelend.
Toch is het verstandig om die offertes wel op te vragen als je zo’n model op het oog hebt. Het kan je honderden euro’s schelen als je een goede vergelijking maakt.
Op de website van de fabrikant kun je vaak een 'adviesprijs' vinden, maar zo'n adviesprijs is meestal onzin. Wij hebben een aantal keer gebeld naar webshops en kwamen soms wel 750 euro lager uit dan de 'adviesprijs' van de fabrikant.
8
Inbouw-oven kopen bij een keukenaanbieder
De meeste inbouw-ovens worden nog altijd in de winkels gekocht. Vaak in combinatie met een keuken en/of andere keukenapparatuur.
Wanneer je een hele keuken inclusief apparatuur koopt staat de prijs meestal niet vast. Vaak heb je onderhandelingsruimte of er zijn acties en kortingen wanneer je meerdere apparaten van hetzelfde merk koopt. Vraag daarom offertes op bij verschillende keukenaanbieders, zodat je goed kunt vergelijken.
Soms kun je online een indicatie van de prijs berekenen, maar die is heel algemeen. De daadwerkelijke prijs hangt af van veel specifieke details en wensen voor je keuken. Je kunt voor een goede prijsindicatie dus beter de winkel bezoeken.
Lees meer over:
Keuken of badkamer kopen: onderhandelen met de verkoper