ElectroluxEOE6P46Z

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: de prijs van deze oven wordt vaak verborgen op webshops. Je moet een offerte aanvragen of bellen om de prijs op te vragen. Op de website van de fabrikant zelf staat waarschijnlijk een veel hogere adviesprijs. Trap daar dus niet in.



De Electrolux EOE6P46Z is een heteluchtoven zonder stoomfunctie. Hij heeft een bruikbaar volume van 65,5 liter en de binnenmaten zijn 36,3 x 43,5 x 41,5 cm (h x b x d). Deze oven heeft energielabel A+. Hij beschikt ook over een zelfreinigingsfunctie door pyrolyse en hij heeft geëmailleerde binnenwanden. Helaas beschikt de oven niet over telescopische rails.