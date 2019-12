Adblockers ook goed voor je privacy

Nieuws|Adblockers blokkeren advertenties in je browser. Maar ze weren ook vrijwel alle tracking cookies van reclamebedrijven en dat is uitstekend voor je privacy.

Niemand zit te wachten op webpagina's vol advertenties die het scherm overnemen, bewegen of zelfs geluid produceren. Steeds meer internetters installeren daarom een adblocker, die reclame wegfiltert.

Blokkeerprestaties

Voor de Digitaalgids testten wij in totaal 16 adblockers voor de pc of Mac met Firefox-browser, de tablet of smartphone met Android en de iPhone en de iPad met iOS 9. Wat betreft blokkeerprestaties doen alle adblockers het ongeveer even goed. De meeste advertenties worden geblokkeerd. Bij het bezoeken van 30 populaire Nederlandse sites scheelt dat gemiddeld 30 tot 40 % van het dataverkeer. Als je op een smartphone deze pagina's bezoekt, laden ze sneller en kun je MB's besparen. Helaas werken de adblockers op een tablet of mobiel alleen in je browser en niet binnen apps.

Gebruiksgemak

Het gebruiksgemak van de adblockers en de mogelijkheden om sites van het filteren uit te zonderen ('whitelisten') loopt wel uiteen. Adguard scoort een onvoldoende voor beide onderdelen, in Crystal en de adblocker van F-Secure is whitelisten helemaal niet mogelijk.

Beste adblockers

De beste adblockers die bij alle onderdelen hoge scores zijn:

pc: uBlock Origin (een add on voor Firefox op de pc/Mac, gratis)

uBlock Origin (een add on voor Firefox op de pc/Mac, gratis) Android: Ghostery (een add on voor Firefox op Android, gratis)

Ghostery (een add on voor Firefox op Android, gratis) iOS: Purify (voor iOS 9, €2)

Tracking cookies geblokkeerd

Behalve advertenties blokkeren adblokkers ook veel - waarschijnlijk de meeste - tracking cookies. Vaak is het gissen wat de bedrijven die tracking cookies gebruiken precies doen met de gegevens die ze van jou verzamelen (bijvoorbeeld over je surfgedrag). Veel privacyverklaringen van websites zijn vaag over de verzamelwoede van advertentienetwerken en marketingbedrijven die soms tientallen tracking cookies per sitebezoek op jouw pc kwakken.

Misschien zijn privacyverklaringen vaag omdat websitebeheerders ook niet weten wat een cookie van een derde partij precies betekent voor de privacy van de bezoekers. Zo lang de helderheid er niet is en de verzamelwoede doorgaat is het dus ook voor je privacy beter een adblocker te gebruiken.

Meer weten over dit onderzoek?

