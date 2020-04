Corona-app: privacy is een must

De overheid overweegt om via een app in kaart te brengen wie besmet is met het coronavirus. Zo kunnen ze gemakkelijk in kaart brengen wie in contact is geweest met een besmet persoon.

Het kabinet verwijst bijvoorbeeld naar een initiatief in Oostenrijk. Daar worden mensen gewaarschuwd als ze langer dan 5 minuten en binnen een straal van 2 meter in de buurt van een besmet persoon zijn geweest.

Harde toezeggingen nodig

Wij onderschrijven het manifest van een groep privacyvoorvechters. Alle ondertekenaars willen harde toezeggingen van de overheid voordat een eventuele app of apps ingevoerd worden:

De app mag maar 1 doel hebben: het virus onder controle krijgen.

Gebaseerd op wetenschappelijk inzicht en bewezen effectief.

Bewezen betrouwbaar en vanuit expertise.

De inzet van de applicatie is per definitie tijdelijk.

Niet tot individuen herleidbaar.

Zo min mogelijk gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens niet centraal opslaan.

Veilig en bestand tegen misbruik.

Gebruiksvriendelijk en toegankelijk.

Nooit onder dwang van overheid en derden.

Recht op privacy niet inperken

Wij snappen dat het belanrijk is om deze crisis zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Tegelijkertijd is het zaak om oog te houden voor het recht op privacy. Daarom vinden wij dat de eventuele app(s) aan strenge eisen moeten voldoen.

Consumentenbond gaat de app(s) onderzoeken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse autoriteit op het gebied van privacybescherming. De AP heeft aangegeven de apps vóór invoering te willen onderzoeken. Wij zullen de app of apps ook checken zodra dit kan, hiervoor gebruiken we de checklist van onze eigen privacymeter.

