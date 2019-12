Bosch Keukenmachine met sensor en weegschaal (IFA 2016)

Nieuws|Op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, introduceerde Bosch de nieuwe lijn keukenmachines: de OptiMUM (vanaf €699,00). Opvallend aan deze keukenmachine is dat hij een geïntegreerde digitale weegschaal heeft en een sensor waardoor de machine vanzelf stopt met kneden of mengen.

Geïntegreerde digitale weegschaal

Verschillende uitvoeringen van de Bosch OptiMum hebben een ingebouwde digitale weegschaal. Dat is al handig, maar wat interessant is, is dat de weegschaal overal werkt. Dus niet alleen in de kom, maar ook als je de blender of mulitmixer gebruikt. De weegschaal heeft een bereik van 0 tot 5000 gram.

De weegschaal heeft ook een 'tarrafunctie' waarmee je de teller op 0 zet als je een nieuw ingrediënt wilt wegen. Je kunt ook gebruik maken van de terugtelfunctie. Vul het benodigde gewicht in en de weegschaal geeft aan hoeveel er nog bij moet. Een signaal geeft aan dat je er bijna bent.

SensorControl Plus

Op alle machines uit de lijn zit de functie SensorControl Plus. Als je dit gebruikt stopt de OptiMUM automatisch zodra de room, eiwitten of het deeg de juiste consistentie hebben. Je kunt ook gebruikmaken van de timerfunctie.

Herkenning van accessoires

Ook interessant is de 'Smart Tool-detectiefunctie'. Hierdoor weet de machine welk deeghulpstuk op dat moment wordt gebruikt. De machine past de snelheidsinstelling daarop aan. De accessoires zijn voorzien van een kleurcoderingssysteem. Dat geeft aan welk accessoire op welk aansluitpunt bevestigd moet worden.

Verschillende uitvoeringen

De OptiMUM wordt standaard geleverd met een deeghaak, klopper met siliconenrand en mengkom. Daarnaast zijn er 4 verschillende versies, al dan niet met geïntegreerde weegschaal en/of met snijschijven en blender.

Er zijn verschillende accessoires bij te kopen. Die zijn afzonderlijk verkrijgbaar of als set (set vanaf €89,99 tot €199,99), waarbij elke set een bepaald thema heeft:

snijschijven

multimixer

snijmes

citruspers

universele hakker en maler

blender met bewaarcontainers en meeneembeker

gehaktmolen

worstvuller

pastarollers

glazen blenderkan

De Bosch OptiMUM is in de loop van september 2016 te koop.

