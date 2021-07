Magimix CS 3200 XL rood 18374NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix CS 3200 XL is een foodprocessor met 3 kunststof mengkommen die in elkaar passen, waarvan de grootste een inhoud heeft van 2,6 liter. De kleinere mengkommen kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met de grotere modellen. Inclusief deeghaak, garde en fijne en medium snij- en raspschijf. In diverse kleuren te koop. Vernieuwde versie met bredere kom.