Tips voor stopcontactbeveiliging

Het was zo lekker veilig, die eerste paar maanden in de box. Maar nu je baby nieuwsgierig door het huis tijgert, liggen er ineens allerlei gevaren op de loer. Je huis babyproof maken? Zorg in ieder geval voor goede stopcontactbeveiliging.

Door stopcontacten te beveiligen, voorkom je dat je kind speelgoed, vingertjes of andere dingen in het stopcontact wurmt. Natuurlijk hoef je niet je hele huis te beveiligen. Bescherm de stopcontacten op plekken waar je kind vaak komt of makkelijk bij kan, zoals in de woon- en slaapkamer. Ook alle stopcontacten lager dan anderhalve meter vanaf de vloer kun je beter beschermen. Dat kan op de volgende 3 manieren:

Kindveilige stopcontacten

Het best is een kindveilig stopcontact. Op zo’n stopcontact, ook wel ‘kinderveilige wandcontactdoos’ genoemd, zit een vast afdekplaatje dat de opening van het stopcontact bedekt. Zo’n afdekplaatje gaat alleen opzij als je met een stekker beide openingen tegelijk aandrukt. Voor jezelf is zo’n stopcontact misschien even wennen, maar voor een kind is het vrijwel onmogelijk om er iets in te proppen.

Kindveilige stopcontacten zijn helaas wel de duurste optie. Wil je ze aanschaffen? Let dan op veiligheidskeurmerken als KEMA-KEUR of TUV.

Afdekplaatjes

Bestaande stopcontacten kun je afdekken met een afdekplaatje. Deze zijn los verkrijgbaar en zijn er ook voor ongeaarde stopcontacten. Zo’n afdekplaatje maakt de gaten van stopcontacten onzichtbaar, waardoor het al minder uitnodigend voor je kind is om er iets in te stoppen.

Let op: de organisatie VeiligheidNL waarschuwt dat je zo’n afdekplaatje niet mag plaatsen op een stopcontact waar de stekker van je wasmachine bijvoorbeeld in gaat: ‘Afdekplaatjes zijn niet geschikt voor stopcontacten waarop zware apparaten, boven de 1000 Watt, worden gebruikt. Dan kan het plaatje heet worden en smelten.’

Blinde pluggen

De minst betrouwbare optie: speciale pluggen die je in een stopcontact kunt plaatsen. Wil je het stopcontact gebruiken? Dan haal je de plug er met je nagels of een bijgeleverd hulpmiddel uit, zoals een sleuteltje of zuignap. Je moet dan wel altijd onthouden dat je de plug na het stofzuigen weer in het stopcontact doet.

Blinde pluggen zijn dus alleen aan te raden voor stopcontacten die je niet vaak nodig hebt. Ook blijft het opletten met zo’n plug volgens VeiligheidNL: ‘Sommige pluggen zijn gemakkelijk door kinderen te verwijderen.’

