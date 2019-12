Hoe doe je je baby veilig in bad?

Veel baby's vinden het leuk om in bad te gaan. Waar kun je op overstappen als het babybadje te klein wordt? Er zijn heel wat creatieve oplossingen, 'al is het wel oppassen geblazen', aldus Mieke Cotterink van VeiligheidNL.

Veiligheid

Er zijn heel wat manieren om je baby in bad te doen, maar het blijft oppassen. Mieke Cotterink van VeiligheidNL: 'We weten uit onderzoek dat een kind niet gaat spartelen en schreeuwen als het kopje-onder gaat. Dit gebeurt geruisloos, zonder dat je het door hebt.' Dus welke manier van badderen je ook kiest: laat je niet afleiden en blijf altijd bij je kind.

Gezellig samen

Samen in bad of onder de douche zijn de meest gehoorde opties. Vooral met kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten. Behalve dat het gezellig is, is samen in bad gaan ook heel veilig. Mocht er iets gebeuren, dan kun je meteen ingrijpen. Ook douchen met je kleintje is een goed idee. Wil je graag douchen, maar ben je bang dat je baby uit je armen glijdt? Dan kan de Baby Shower Glove een optie zijn.

Alternatief badje

Veel ouders hebben ontdekt dat een wasmand vaak net iets groter is dan het standaard babybadje. Sommigen kopen bij de bouwmarkt een rechthoekige speciekuip. Belangrijk is dat het badje stevig en stabiel staat. Vooral bij wasmanden is dat niet altijd het geval. Zet het badje in ieder geval op een vlakke ondergrond.

Sommige ouders zetten een wasmand met gaten in een groot bad. Een bijkomend voordeel is dat de badspeeltjes niet door het hele bad drijven. Toch heeft dit niet de voorkeur, volgens Mieke Cotterink. Een gewoon bad heeft vaak geen vlakke bodem, waardoor de kans groot is dat de mand onstabiel staat en kan omslaan.

Zitten

Veel ouders maken gebruik van een badring: een soort kinderstoel, maar dan zonder poten. Met zuignappen zet je de badring in het bad of op de grond van de douche. Het voordeel van een badring is dat je zelf je handen vrij hebt.

Maar ook in een badring kan een kindje onderuitglijden. VeiligheidNL raadt het gebruik daarom af. Mieke: 'Een badzitje geeft een gevoel van veiligheid. Je bent eerder geneigd grotere risico's te nemen. Onderzoek wijst uit dat kinderen in een badzitje vaker alleen gelaten worden'. Wil je wel graag een badzitje gebruiken? Lees dan de tips bij badzitjes van VeiligheidNL.

Ook de Bumbo Seat of andere zitondersteuners worden door sommige ouders gebruikt als badzitje. De Bumbo Seat is niet bedoeld voor in bad en het gebruik hiervoor raden we dan ook af. De Seat kan gaan drijven wanneer er te veel water in het bad zit.

Tips om je baby in bad te doen

Leg klaar wat je nodig hebt tijdens het badderen:

badthermometer

washandje

zeep (optioneel)

speeltje

En wat je nodig hebt ná het badderen:

aankleedkussen

handdoek

crème (optioneel)

luier

kleertjes

kammetje

En verder:

Laat je niet afleiden, zet je telefoon uit en doe geen andere klusjes.

Laat nooit een ouder kind oppassen tijdens het badderen.

Gebruik een antislipmatje zodat je kind minder snel onderuitglijdt.

Blijf er altijd bij.

Nog meer tips over veiligheid rond het bad lees je op VeiligheidNL.

Lees ook:

Meer tips voor je baby?