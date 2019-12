Als je baby tussen de 4 en 6 maanden is, wordt het langzaamaan tijd voor de eerste hapjes. Vaak zijn de eerste hapjes fijngeprakt of gepureerd. Vanaf 6 maanden kun je ook de Rapley-methode volgen. Kort samengevat eet je kind zelf, uit het vuistje.

Wat is de Rapley-methode?

De Rapley-methode (vernoemd naar bedenkster Gill Rapley) houdt meer in dan alleen ‘grote stukken eten’. De kenmerken van de Rapley-methode zijn:

Je baby krijgt de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding of kunstvoeding. Eerder is het lichaam van je kindje nog niet klaar voor grote stukken voeding.

Je baby eet, na de eerste 6 maanden, van begin af aan alleen maar stukken. Bijvoorbeeld een stronkjes broccoli. Dus niet gepureerd en niet met een lepel.

Je baby eet wat jij eet, maar wel afgestemd op zijn ontwikkeling. Dus aangepast zodat hij het zelf kan oppakken en in zijn mond kan stoppen.

Je baby zit bij jou aan tafel.

Wanneer is je baby klaar voor de Rapley-methode?

Meestal raken kinderen rond hun zesde maand geïnteresseerd in eten. Ze pakken eten, stoppen het in hun mond en kauwen. De Rapley-methode vraagt heel wat motorische vaardigheden. Kinderen kunnen vanaf 6 maanden deze vaardigheden ontwikkelen. Maar dit verschilt per kind. Kijk dus goed om te zien of je kind er klaar voor is. Hier kun je op letten:

Je baby moet goed rechtop kunnen zitten, bijvoorbeeld in een kinderstoel. Zakt je kind nog onderuit of valt het opzij, dan is het nog niet klaar voor stukken vast voedsel.

Je baby moet iets goed kunnen vastpakken. Hij moet het eten goed vast kunnen houden en niet te snel weer loslaten. Knoeien is onvermijdelijk, maar als er geen eten in het handje blijft zitten gaat het natuurlijk ook niet het mondje in.

Je baby moet het eten goed naar de mond kunnen brengen. Het klinkt logisch, maar niet alle kinderen van 6 maanden brengen bewust het eten naar hun mond.

Rapley-methode nooit voor 6 maanden

Begin nooit voor 6 maanden met de Rapley-methode. Baby’s van deze leeftijd bezitten simpelweg niet de motorische vaardigheden om zelf te kunnen eten. Het huidige advies is echter om kleintjes vanaf 4 maanden kennis te laten maken met voeding door ze dagelijks een paar kleine hapjes te geven. Is je kindje voor 6 maanden toe aan vast eten, dan kun je wat kleiner gemaakt eten aanbieden. Het is niet nodig om eten helemaal fijn te pureren. Het is ook goed om eten fijn te prakken met een vork. Het Voedingscentrum adviseert om hier niet eerder dan bij 4 maanden mee te beginnen. Op de site van het Voedingscentrum lees je alles over de eerste hapjes voor je baby

Voordelen van de Rapley-methode

Over de Rapley-methode worden veel voordelen genoemd. Helaas is er maar weinig over bekend. Er is niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uit de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn blijkt er weinig verschil te zitten tussen de Rapley-methode en eten geven met een lepel.

Enkele voordelen die vaak worden genoemd, maar niet altijd bewezen zijn:

Kinderen eten vaker met de pot mee :

Van begin af aan krijgt je kindje eten dat jij ook eet en is dus al gewend aan de standaard kost die thuis gegeten wordt. Maar dat geldt ook voor kinderen die het eten geprakt krijgen.

: Van begin af aan krijgt je kindje eten dat jij ook eet en is dus al gewend aan de standaard kost die thuis gegeten wordt. Maar dat geldt ook voor kinderen die het eten geprakt krijgen. Gezond eetpatroon :

Het idee is dat je je kind op jonge leeftijd veel verschillende voedingsmiddelen aanbiedt. Daardoor zouden ze ook op latere leeftijd een beter eetpatroon hebben.

: Het idee is dat je je kind op jonge leeftijd veel verschillende voedingsmiddelen aanbiedt. Daardoor zouden ze ook op latere leeftijd een beter eetpatroon hebben. Betere ontwikkeling van de grove en fijne motoriek :

Het oppakken en naar de mond brengen van het eten kan de fijne en grove motoriek stimuleren.

: Het oppakken en naar de mond brengen van het eten kan de fijne en grove motoriek stimuleren. Betere spraakontwikkeling :

Doordat de mond harder moet werken op de stukken voedsel zou de motoriek sneller en beter ontwikkelen. Er is nog geen bewijs dat kinderen die volgens de Rapley-methode eten krijgen eerder of beter spreken.

: Doordat de mond harder moet werken op de stukken voedsel zou de motoriek sneller en beter ontwikkelen. Er is nog geen bewijs dat kinderen die volgens de Rapley-methode eten krijgen eerder of beter spreken. Minder kans op overgewicht:

Je kind bepaalt zelf hoeveel het eet en geeft zelf zijn grens aan. Daardoor zal hij niet snel te veel eten. Hiervoor is er wel enige wetenschappelijke onderbouwing. Kinderen die zelf aangeven hoeveel ze eten, blijken minder vaak overgewicht te hebben.

Kokhalzen

Veel ouders schrikken als hun kleintje moet kokhalzen. Dit wordt dan ook gezien als een nadelen van de Rapley-methode. Jonge kinderen kokhalzen heel snel, ook als ze van een lepel eten. Het is belangrijk dat je kind niet te veel ongemak ondervindt door het kokhalzen. Het kan voorkomen dat je kind 1 à 2 keer moet kokhalzen tijdens een maaltijd, zeker bij de eerste hapjes. Daarna gaat het vaak steeds beter.

Gebeurt het vaker dan kan je kleintje het zo vervelend gaan vinden dat hij eten gaat weigeren. Kijk dus goed hoe je baby het eten ervaart. Stop tijdelijk met het aanbieden van grote stukken eten als je kindje het ongemakkelijk vindt. Prak het eten grof met een vork of snij het in kleine stukjes.

Bekijk wat je kunt doen als je kind zich verslikt (video).

Aandachtspunten bij de Rapley-methode

Het kan zijn dat een kindje minder goed groeit als hij volgens de Rapley-methode eet. Dat kan komen doordat er in de methode vooral groente en fruit op het menu staan. En daar zit nu eenmaal weinig energie in.

Let op het volgende als je de Rapley-methode wilt gaan gebruiken:

Hoe gezond het ook mag zijn, in groente en fruit zit niet zoveel energie. En die energie heeft je kind juist nodig om te groeien. Voeg bijvoorbeeld olie of boter toe voor extra energie. Daarnaast bevat groente en fruit ook weinig ijzer en zink. Dat zit vooral in vlees. Zink zit ook in graanproducten.

In het begin belandt er meer eten op de grond dan in de mond. Dat hoort voor een deel bij het leren eten, maar kan ook komen doordat je kind nog niet voldoende motorisch is ontwikkeld. Het kan voorkomen dat je kind hierdoor te weinig eten binnenkrijgt.

Niet al het eten is geschikt voor baby's. Bijvoorbeeld omdat we veel te zout eten of omdat het eten niet in het vuistje van je kleintje past. Geef eten puur en stem het af op de ontwikkeling van je kleintje.

Pas op met voedingsmiddelen die een ronde vorm hebben, zoals druiven en tomaatjes. Die geven een grote kans op verslikken. Snijd ze 2 keer door.

Tips

Wetenschappelijk gezien maakt het niet veel uit of je eet volgens de Rapley-methode of liever gepureerd of geprakt eten geeft met een lepeltje. Bij de eerste hapjes kun je in elk geval hierop letten:

Bied een verschil aan smaken aan

Laat je kind wennen aan je eigen eetcultuur

Laat je kind zoveel mogelijk mee-eten met de rest van de familie

Als er vast voedsel uit het vuistje wordt aangeboden:

Bied elke maaltijd iets aan met veel calorieën of voeg bijvoorbeeld olie of (room)boter toe.

Kies producten met veel ijzer en zink zoals vlees of volkorengraanproducten.

Voor dit artikel hebben we samengewerkt met Marloes Streppel, logopedist in het Erasmus Medisch Centrum.

