Weer Beste Koop en Beste uit de Test kinderwagens

Nieuws|Wij hebben kinderwagens strenger getest. Daarom waren er een tijdje geen Beste Koop en een Beste uit de Test. Maar nu is het zover: bij de 3-in-1 kinderwagens is er een spiksplinternieuwe Beste Koop en maar liefst 3 Beste uit de Test.

Wat testen we strenger?

We hebben 3-in-1 kinderwagens strenger getest op veiligheid en en hoe goed je kindje erin kan liggen en zitten. Ook de gebruikstest hebben we uitgebreid. Want voor je kind moet een kinderwagen natuurlijk veilig en comfortabel zijn.

Lees meer over hoe wij kinderwagens testen.

Geen Beste Koop en geen Beste uit de Test

De nieuwste kinderwagens scoren lager dan de kinderwagens die we op de oude manier hebben getest. Dat komt door de nieuwe manier van testen. Zo leek het of nieuwe kinderwagens minder goed waren dan de kinderwagens van de oude testmethode. Daarom konder ze geen geen Beste Koop of Beste uit de Test meer worden. Dat vonden we niet juist. Daarom besloten we geen Beste Koop en Beste uit de Test meer te berekenen tot we voldoende kinderwagens op de strengere manier hadden getest.

De beste kinderwagens

Een nieuwe berekening leverde een splinternieuwe Beste Koop op en maar liefst 3 Beste uit de Test. Alle 4 rijden ze erg fijn en prettig in de belangrijkste gebruikseigenschappen.

Bekijk de beste kinderwagens.

De beste buggys

Van de buggy’s, geschikt voor iets oudere kinderen, moeten we er nog een paar testen voor we weer een Beste Koop en Beste uit de Test kunnen berekenen. We doen wel aanbevelingen.

Bekijk de beste buggy's.

Makkelijker kiezen met de Keuzehulp

Heb je nog geen idee welke kinderwagen het beste bij je past? Met onze Keuzehulp weet je in een paar stappen welke kinderwagen je kunt kopen.