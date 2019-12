Eerste indruk|Letterlijk in een handomdraai tover je de Doona autostoel om in een kinderwagen. Erg handig voor korte uitstapjes, maar zeker geen vervanging van je normale kinderwagen.

Review: Doona kinderzitje

Conclusie

Het uitklapsysteem van de Doona is uniek en werkt heel eenvoudig. Het maakt de Doona erg geschikt voor korte uitstapjes, naar bijvoorbeeld de supermarkt. Maar vanwege de beperkte bewegingsruimte is de Doona niet geschikt om lang aan één stuk te gebruiken.

Voordelen:

Inklappen gaat eenvoudig;

Bevestiging in de auto is gemakkelijk;

Hij rijdt soepel en licht.

Nadelen:

De duwstang is wat laag en kan niet in hoogte worden versteld;

Het harnasje vastmaken gaat niet zo goed;

Geen vervanging voor een kinderwagen;

Gebruiksaanwijzing op ontoegankelijke plek;

Prijzig.

Uitklapsysteem

De Doona heeft een uitklapsysteem waarmee je het kinderzitje omtovert tot een kinderwagen. Dit hebben we nog nooit eerder gezien. Aan de achterkant van de Doona zit een handvat. Het onderstel met de wielen - die al aan het stoeltje vastzitten - klapt vanzelf uit als je het handvat induwt. Je moet dit wel met twee handen doen: met de ene hand houd je de draaghendel van het zitje vast en met de andere het uitklaphandvat. De zwaartekracht doet de rest van het werk.

Het staat goed uitgelegd in de handleiding die overigens wel op een ontoegankelijke plek zit. De eerste keer is het wel even oefenen, maar je hebt dit snel onder de knie. Volgens Doona kun je het kindje in het stoeltje laten zitten bij het uit- en inklappen, mits het in het harnas zit en 'armen en benen worden weggehouden van bewegende delen'. Het uitklappen lukt ons zonder de Doona al te veel te laten bewegen, het inklappen niet.

Geen vervanging voor een kinderwagen

Fabrikant SimpleParenting noemt de Doona terecht een autostoeltje. Het is namelijk geen vervanging voor een kinderwagen. In een babyzitje zoals de Doona is namelijk nauwelijks bewegingsruimte voor het kindje, terwijl het juist belangrijk is voor de motorische ontwikkeling dat baby's goed kunnen bewegen. Daarom raden we aan kinderen niet te lang in het zitje te zetten en dus ook niet de Doona als fulltime kinderwagen in te zetten.

Maar uitgeklapt is de Doona wel heel geschikt voor korte wandelingen, bijvoorbeeld als je met de auto even naar een supermarkt gaat. Het is gemakkelijker dan een los onderstel, waarop een babyzitje bevestigd kan worden. De Doona is ingeklapt ook geschikt om mee te nemen in het vliegtuig.

Harnasje

De lengte van de riempjes van het harnasje is heel eenvoudig aan te passen, maar het vastklikken gaat niet heel eenvoudig. Als je kindje gegroeid is, moet je het harnasje handmatig hoger plaatsen, door de riempjes helemaal los te halen. Bij veel andere kinderzitjes hoeft dit niet.

Eenvoudig in de auto

De Doona kun je op twee manieren bevestigen in de auto: met de autogordel en op een bijbehorende ISOfix-basis (ook van SimpleParenting), die je vastklikt in de daarvoor geschikte auto. De ISOfix-basis moet je er apart bij kopen voor €149, maar maakt het wel heel eenvoudig het zitje in de auto te zetten. Je hoeft het zitje zelf namelijk alleen maar vast te klikken op de basis. Dit is vergelijkbaar met andere kinderzitjes.

Veiligheid

In een frontale botsing biedt de Doona zeer goede bescherming, bij een botsing van opzij scoort het zitje gemiddeld. Bekijk de volledige testresultaten.

De Doona is een achteruitkijkend zitje. Wij adviseren je kindje zolang mogelijk achteruitkijkend te vervoeren, omdat het kindje dan beter beschermd is bij een frontale botsing dan in een vooruitkijkend zitje.

Soepel sturen en rijden

Op een gladde ondergrond rijdt de Doona heel soepel. Ook stuurt hij lekker licht en heeft hij een kleine draaicirkel. De rem is duidelijk: aan de rechterkant zit een rode knop die je met de voet kunt bedienen om de rem erop te zetten, links zit een groene knop om hem er weer af te halen. Jammer is dat de duwstang niet in hoogte versteld kan worden. Om de Doona comfortabel te duwen, is de duwstang eigenlijk te laag voor personen langer dan 1,75 meter.

Beperkte mogelijkheden als kinderwagen

Als kinderwagen zijn de mogelijkheden van de Doona beperkt. Zo is er geen bagagenet om je spullen op te bergen. Je kunt wel een losse tas kopen die je kunt bevestigen aan een haak aan de achterzijde. De wielen kunnen er niet af, wat het zitje vrij zwaar maakt.

Wat is het Doona kinderzitje?

De Doona is een achteruitkijkend kinderzitje voor kinderen van 0 tot 13 kg (groep 0+). Bijzonder is dat je het zitje kunt uitklappen tot een kinderwagen voor korte ritjes. De wielen zitten daarvoor al vast aan het zitje.

Specificaties

De Doona (€350) is met de autogordel of op een bijbehorende ISOfix-basis (€149) te bevestigen in de auto. Het zitje weegt 7 kg (inclusief de wielen) en is daarmee best zwaar voor een groep 0+ zitje, dat gemiddeld 4 kg weegt. Maar dit is te verklaren door het uitklapsysteem. De Doona is toch vrij compact: de afmetingen als zitje zijn 44 bij 60 bij 66 cm (breedte bij hoogte bij lengte). Uitgeklapt als kinderwagen meet de Doona 44 bij 99 bij 82 cm (breedte bij hoogte bij lengte).

Accessoires

SimpleParenting - de fabrikant van de Doona - heeft een hele rits accessoires ontwikkeld:

Regenscherm (€24)

Muskietennet (€18)

Zonnescherm (€24)

Wielbeschermers (€18)

Opbergtas (€24)

Reistas (€36)

Verzorgingstas (€70)

Kleuren

De Doona is verkrijgbaar in zwart, grijs, beige, turquoise en rood.

