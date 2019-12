Eerste indruk|De naam van de Easywalker Buggy XS geeft al aan dat de buggy vrij smal en compact is. Is hij ook gebruiksvriendelijk?

Compacte buggy, rijdt licht en soepel

De XS in de naam van de buggy staat voor extra small. En inderdaad de buggy is met een breedte van 44 cm vrij smal. Ook ingeklapt is hij compact. Hij weegt zo'n 6 kg en hoort daarom tot de categorie lichtgewicht buggy's.

Volgens de fabrikant kun je de buggy vanaf de geboorte tot 4 jaar of maximaal 15 kg gebruiken. Maar wij raden aan om een pasgeboren baby in de wieg van een combiwagen te leggen en pas als hij wat groter is in een buggy.

De Easywalker Buggy XS kun je met 1 hand eenvoudig inklappen. De rugleuning instellen met je kind erin gaat wel lastig. En als je je kind in of uit de buggy wilt halen, moet je de hele beugelriem eraf halen. Maar we vinden het een fijne wagen om mee te rijden, omdat hij licht en soepel stuurt. Op ongelijke ondergrond doet hij het ook best aardig.

Voordelen

Stuurt soepel en licht

Eenvoudig in en uit te klappen

Inklappen met 1 hand mogelijk

Compacte buggy, ook ingeklapt

Kan opgevouwen zelfstandig rechtop blijven staan

Nadelen

Rugleuning instellen met kind erin is lastig

De beugelriem moet er in zijn geheel af als je je kind in de wagen doet of eruit haalt

De rem ligt iets te dichtbij de bagagemand

Kan ingeklapt niet als een trolleykoffer meegetrokken worden

In- en uitklappen

Het inklappen van de buggy kan met 1 hand. Met deze hand moet je wel 2 knoppen tegelijkertijd indrukken. Als je het eenmaal weet, dan gaat het inklappen vrij eenvoudig.

Eenmaal opgevouwen moet je controleren of de inklapvergrendeling vastzit, zodat de buggy ingeklapt blijft. Ingeklapt kan hij zelfstandig blijven staan. Je kunt hem niet als een trolleykoffer met je meetrekken, daar is hij te klein voor.

Het uitklappen gaat ook simpel, je hebt wél je beide handen erbij nodig.

Hoe rijdt de buggy?

De Easywalker Buggy XS rijdt op asfalt en stoeptegels soepel. Hij stuurt heel licht. Je kunt hem met 1 hand besturen, ook in de bochten. De stoep op- en afrijden gaat prima. Op ongelijke ondergrond is het soms beetje zwaar duwen, maar over het algemeen gaat het best goed.

De rem zit in het midden van het frame. Je kunt er met je voet goed bij, maar als je de wagen van de rem wilt halen dan zit de bagagemand in de weg. Je komt met je voet tegen de mand aan.

Wat kun je instellen?

Zonnekap: groot formaat, die je met een rits nog groter kunt maken. Hij heeft geen zonneklep. Aan de achterkant zit een kijkvenster en aan de zijkanten ventilatiestukken.

Voetensteun: vaste voetensteun, niet in te stellen

vaste voetensteun, niet in te stellen Benensteun : heeft 2 standen, die je eenvoudig met 2 knoppen verstelt. In de verticale stand klikt hij zich niet vast.

: heeft 2 standen, die je eenvoudig met 2 knoppen verstelt. In de verticale stand klikt hij zich niet vast. Beugelriem: die aan beide kanten los te maken is. Als je je kind in of uit de buggy wilt halen, moet je de beugelriem in zijn geheel eraf halen. Hij staat in de weg als je hem aan 1 kant laat hangen.

Duwstang : niet in hoogte verstelbaar, maar hij zal voor de meeste ouders hoog genoeg zijn.

Rugleuning : die je traploos en redelijk vlak kunt instellen. Zonder je kind in de zitting gaat het verstellen eenvoudig, maar met kind in de buggy is het best lastig om de leuning van een vlakke positie naar een rechtere positie te plaatsen. Je moet namelijk de knijper indrukken en de riem naar je toehalen met de andere hand, en ondertussen het gewicht van je kind optillen om de rugleuning in een hogere positie te krijgen.

Gordels: de zitting heeft een schouder- en heupgordel die je eenvoudig los- en vastmaakt. De schouderhoogte kun je in 3 standen instellen, die van de heupriemen in 2 standen. Dat gaat redelijk eenvoudig. Je kunt de riemen vrij ruim instellen. Het riempje dat vastzit aan de zitting is niet te verstellen, maar het zitvlakje lijkt ruim genoeg voor een peuter.

Accessoires

Beugelriem, regenhoes en bagagemand standaard meegeleverd. De bagagemand is redelijk groot en je kunt er goed bij. Er past maximaal 5 kilo in. Jammer is wel dat in het midden van de mand een stang zit, waardoor grote spullen niet in de mand passen.

Verkrijgbaar in de kleuren donkergrijs en oudroze en in een Disney-uitvoering met Mickey en Minnie Mouse.

Voetenzak, wind-/zonnescherm, muggennet, parasol, zomer-/winterbekleding, tas, snack- en bekerhouder en transporttas (om de buggy ingeklapt in op te bergen) zijn los verkrijgbaar.

