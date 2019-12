Eerste indruk|De Easywalker Mosey is een kinderwagen die te gebruiken is met een reiswieg of zitje. Vinden we de Mosey gebruiksvriendelijk?

Easywalker Mosey: review

We probeerden de Easywalker Mosey uit met de reiswieg en de zitting. We kwamen de volgende voor- en nadelen tegen:

Voordelen

Rijdt soepel op een gladde- en ruwe ondergrond;

Zitting is voor- of achteruit kijkend te plaatsen én in te klappen;

Gordelriemen zijn eenvoudig en ruim te verstellen;

Ingeklapt ziet hij er compact uit.

Nadelen

Je kunt niet zo goed bij de rem als de zitting naar je toe staat en met de reiswieg;

De rugleuning instellen gaat wat stroef en voelt onstevig aan;

Gebruiksaanwijzing is summier. Geen uitleg in woorden, maar alleen met foto's;

Staat ingeklapt niet zelfstandig rechtop;

Reiswieg is aan de kleine kant, kan krap zijn voor grote baby's.

Instellen

Je kunt de rugleuning, benensteun, duwstang en gordelriemen van de Mosey instellen. De rugleuning verstellen gaat een beetje stroef. Dit doe je door een stang in de leuning in te knijpen. Er zijn 4 standen, maar het is niet erg duidelijk op welke hoogte een stand zit. Je moet het een paar keer hebben gedaan om te weten wat de 4 standen zijn. Ook staat de rugleuning niet zo stevig in een bepaalde stand.

De duwstang kun je in willekeurige hoogte instellen. De duwstang voelt prettig aan, hij is met nepleer bekleed.

De gordelriemen vast- en losmaken en verstellen gaat makkelijk. Ze zijn ook vrij ruim in te stellen.

De zonnekap van de reiswieg is niet in verschillende standen uit te klappen. Die van de zitting wel: in 2 standen, en als je de zonnekap uitritst wordt hij nog groter. Een grote kap is voor een kind in de ligstand een prettige afscherming. De kap is ook in hoogte verstelbaar.

De Mosey heeft een benensteun, die in 2 standen in te stellen is. Voor extra veiligheid van je kind zit er een beugelriem bij de zitting. Deze los- en vastmaken gaat eenvoudig, maar de knop zit een beetje verstopt aan de binnenkant van de beugelriem.

In- en uitklappen

Het inklappen van de wagen gaat redelijk eenvoudig. Je kunt hem inklappen met de zitting of de reiswieg erop. Een voordeel is dat het bij het inklappen niet uitmaakt of de zitting voor- of achteruitkijkend is geplaatst. Ingeklapt ziet de Mosey er compact uit, maar hij blijft niet rechtop staan.

Het uitklappen van de Mosey gaat eenvoudig. Je moet een clip aan de rechterkant losmaken en dan klapt hij met wat hulp open.

De zitting en reiswieg van het frame afhalen gaat makkelijk als je de hendel weet te vinden waarmee je ze lostrekt. Het weer op het frame vastklikken gaat ook eenvoudig.

Prestaties

De Easywalker Mosey is prettig om mee te rijden. Hij rijdt soepel op een gladde- én ruwe ondergrond. Je hebt weinig kracht nodig om hem vooruit te duwen. Sturen met 1 hand gaat prima. En met stoepjes op- en afrijden heeft hij ook geen problemen.

Wel hadden we problemen met de plek van de rem. Met de reiswieg of de zitting met de kijkrichting naar achteren geplaatst kun je heel lastig bij de rem. Je kunt de rem dan zelfs niet eens zien. Ook botsten we telkens met ons scheenbeen tegen de wieg of de benensteun als we de rem wilden intrappen. Het was handiger geweest als de rem aan de zijkant zat.

Overige opmerkingen

De zwenkwielen kun je vastzetten door het zwarte schuifje boven het zwenkwiel in te drukken. De achterste wielen kun je eraf halen door een zilveren pin in te drukken. Het is even zoeken naar de pin, maar als je deze hebt gevonden dan zijn de wielen makkelijk eraf te halen. Bij de voorste wielen geldt hetzelfde. In de gebruiksaanwijzing is dit allemaal helaas niet terug te vinden.

Als je achter de kinderwagen staat kun je niet altijd goed bij de bagagemand. Heb je de zitting met de kijkrichting naar achteren geplaatst, dan zit de benensteun in de weg en zul je je spullen vanaf de voorkant eruit moeten halen.

De reiswieg oogt vrij smal en niet zo lang. Voor grote baby's kan deze wieg iets te krap zijn.



Er zit een verhoger bij voor de reiswieg, zodat de wieg niet zo laag bij de grond is. Deze verhoger is eenvoudig te plaatsen en eraf te halen.



Voor het instellen van de kinderwagen heb je de gebruiksaanwijzing écht nodig. Niet alle knopjes spreken voor zich of zijn zichtbaar. Er staan alleen foto's in de gebruiksaanwijzing, die naar onze mening niet altijd duidelijk zijn. Een schriftelijke uitleg over het instellen en het gebruik van de Mosey bij de foto's was beter geweest.

Conclusie

Qua rijprestatie doet de Mosey de naam Easywalker eer aan. Het in- en uitklappen van de wagen gaat redelijk eenvoudig. Ingeklapt ziet hij er compact uit. Je kunt er prettig boodschappen mee doen. Hij is vrij smal, en soepel te besturen. Onhandig is de plek van de rem, daar kun je niet altijd makkelijk bij. Verder voelt de rugleuning van de zitting niet echt stevig aan en is hij niet zo soepel te verstellen.



Wat is de Easywalker Mosey?

De Easywalker Mosey is te koop in 6 kleuren. Het frame is in een zwart en rvs-look verkrijgbaar.

Bij de reiswieg wordt standaard een muskietennet en regenhoes geleverd. Bij de zitting kun je een muskietennet, regenhoes, extra kussen voor de zitting, voetenhoes aanschaffen. Andere losse accessoires zijn een parasol en autostoeladapters.

De bagagemand is vrij groot (maximale belasting 5 kg).

De reiswieg is geschikt voor baby's tot maximaal 9 kg, de zitting tot maar liefst 20 kg.

