Kinderwagen: achteruit kijken heeft de voorkeur

Achteruit kijken

Uit onderzoek onder 2700 ouders blijkt dat kinderen die naar de ouders kijken meer dan 2 keer zoveel lachen als kinderen die in de rijrichting kijken. Ze sliepen veel vaker in de wagen, iets dat duidt op minder stress.

Ouders blijken meer te praten tegen baby's die hen aankijken dan tegen baby's met wie ze geen oogcontact hebben. Als ze tenminste niet lopen te 'appen', wat je steeds vaker ziet. De taalontwikkeling gaat makkelijker als ouder en kind naar elkaar kijken. Als de ouder tegen de baby praat gaat hij klanken en woorden herkennen en imiteren. Dat is een eerste aanzet tot praten.

Maar er zijn ook mensen die vinden dat een kind juist veel opsteekt van zijn omgeving en daarom beter de wijde wereld in kan kijken, dus ‘vooruit’ moet kijken.

Kijkrichting wisselen

Wij testen regelmatig 3-in-1-kinderwagens en buggy’s. Bij bijna alle combinatiewagens die wij hebben getest kun je de wieg of de zitting omdraaien. Je kunt dan zelf kiezen wat je het best vindt. Of de kijkrichting afwisselen. De buggy’s die wij testten hebben deze mogelijkheid niet.

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