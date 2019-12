Kinderwagen: achteruit kijken heeft de voorkeur

Nieuws|Niet bij alle soorten kinderwagens kun je het zitje zó plaatsen dat het kind met zijn gezicht naar je toe zit. Terwijl dat volgens deskundigen wel het best is. Als ouders contact hebben met hun baby is dat goed voor de ontwikkeling van het kind: het leert eerder lachen en praten.