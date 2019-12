Probleem met draagstang Bugaboo Cameleon3

Het bevestigingspunt van de draagbeugel kan breken als je de wieg of het zitje op een bepaalde manier draagt: tegen je heup aan en met onderhandse grip. Als je vervolgens de wieg of het zitje flink naar je toetrekt, kunnen krachten optreden waartegen het bevestigingspunt niet bestand is. Het is wereldwijd enkele keren voorgekomen dat daarbij het bevestigingspunt van de beugel brak. In een paar gevallen leidde dit tot een gevaarlijke situatie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noemt het risico niet hoog en vindt dat Bugaboo voldoende maatregelen neemt om de gevaarlijke situatie te voorkomen.

Bugaboo Cameleon3 door de Consumentenbond getest

De Consumentenbond heeft de Bugaboo Cameleon3 vorig jaar getest en hij verdiende toen het predicaat Beste uit de test. Omdat Bugaboo genoeg maatregelen neemt om het probleem met de stang op te lossen, hebben wij besloten om dit predicaat te handhaven.

Gratis nieuwe draagstang

Bugaboo adviseert om de draagbeugels niet meer te gebruiken. Het bedrijf stuurt alle klanten die zich melden gratis een nieuwe draagstang toe. Ook als je de wagen tweedehands hebt gekocht. Mochten er in winkels nog modellen worden verkocht die de oude draagbeugel hadden, dan is deze er als het goed is door de winkelier afgehaald. De winkelier kan de klant begeleiden bij het aanvragen van de nieuwe beugel.

Op de website van Bugaboo kun je kijken of de situatie voor jouw kinderwagen geldt. In dat geval kun je je daar aanmelden voor een nieuwe beugel.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een probleem is met de draagstang bij bepaalde kinderwagens van Bugaboo. Eind 2012 deed zich een probleem voor met de draagstang van de Donkey en het oude model van de Cameleon.