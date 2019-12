Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bugaboo Cameleon3 is het allround-model van Bugaboo. Geschikt voor stadse ritjes en wandelingen buiten. Wil je er mee door het zand dan raadt de fabrikant aan om de grote wielen voor en de kleine wielen achter te doen. Ook kun je de kleine wielen erafhalen en de wagen achter je aantrekken. Wij testten de Bugaboo Cameleon3 in de ‘gewone’ situatie: kleine wielen voor, grote wielen achter. De Bugaboo Cameleon is verkrijgbaar in 7 basiskleuren. De zonnekap is verkrijgbaar in 8 kleuren.