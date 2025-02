'Deze kinderwagen is met 10 kg lichtgewicht. Als je de reiswieg erbij koopt kun je de Joolz Hub 2 gebruiken vanaf de geboorte tot je kind 22 kg weegt. Dan is hij of zij uit de kinderwagen gegroeid. Je kunt de duwstang instellen tot 110 cm. Wij testten of je er fijn mee kunt rijden en of hij handig is in het gebruik. En we testten de veiligheid.'