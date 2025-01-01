Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. De reiswieg behoort niet tot het standaardpakket, maar moet apart worden bijgekocht. De hier genoemde richtprijs is inclusief de apart bijgekochte reiswieg. De duwstang of handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 89 en maximaal 110,5 cm. Met een apart verkrijgbaar onderdeel is de wagen om te bouwen tot duowagen en tweelingwagen. Dit hebben wij niet getest. De accessoires van de Harvey passen niet allemaal ook op deze Harvey2. De Harvey2 is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering met een reiswieg.