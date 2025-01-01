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EasywalkerHarvey2

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  11,4 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. De reiswieg behoort niet tot het standaardpakket, maar moet apart worden bijgekocht. De hier genoemde richtprijs is inclusief de apart bijgekochte reiswieg. De duwstang of handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 89 en maximaal 110,5 cm. Met een apart verkrijgbaar onderdeel is de wagen om te bouwen tot duowagen en tweelingwagen. Dit hebben wij niet getest. De accessoires van de Harvey passen niet allemaal ook op deze Harvey2. De Harvey2 is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering met een reiswieg.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
11,4 kg
Minimale hoogte duwstang
89 cm
Maximale hoogte duwstang
110,5 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
juli 2019