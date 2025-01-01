Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op: bij onze 'hellingproef' verschoof de wagen terwijl de remmen waren ingeschakeld. Beschrijving: 3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. De duwstang of handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 95 en maximaal 105 cm. Een reiswieg wordt standaard meegeleverd. In de instructies staat dat de wagen geschikt is voor kinderen tot 25 kg, maar op het zitje staat dat het maximale gewicht 15 kg is. De wagen heeft een veiligheidsissue: bij de 'hellingproef' verschuift de wagen terwijl de remmen erop zitten. Ook beschikbaar in een duovariant. De Peach is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.