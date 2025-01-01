Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op, deze wagen heeft een constructieprobleem: na de duurproef in de veligheidstest lukte het niet meer om het frame in te klappen wegens interne beschadigingen. Beschrijving: 3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de 2-delige harmonica-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 91,5 en maximaal 105 cm. In verschillende kleuren leverbaar, de prijs kan per kleur verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering met een reiswieg. De Maxi Cosi Lila is met een apart bij te kopen zitje om te bouwen tot duowagen. De reiswieg wordt niet met het standaardmodel meegeleverd maar moet apart worden bijgekocht.