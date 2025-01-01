icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Maxi-CosiLila

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  13,1 kg

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Let op, deze wagen heeft een constructieprobleem: na de duurproef in de veligheidstest lukte het niet meer om het frame in te klappen wegens interne beschadigingen. Beschrijving: 3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de 2-delige harmonica-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 91,5 en maximaal 105 cm. In verschillende kleuren leverbaar, de prijs kan per kleur verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering met een reiswieg. De Maxi Cosi Lila is met een apart bij te kopen zitje om te bouwen tot duowagen. De reiswieg wordt niet met het standaardmodel meegeleverd maar moet apart worden bijgekocht.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
13,1 kg
Minimale hoogte duwstang
91,5 cm
Maximale hoogte duwstang
105 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
2 kg
Getest in
februari 2019