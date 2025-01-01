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ThuleSleek

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Ja
  • Gewicht kinderwagen:  13 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. Kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 96 en maximaal 110,5 cm. Een reiswieg wordt met het standaardmodel meegeleverd. De Thule Sleek wordt geleverd met een adapter waarmee je de wagen kunt ombouwen tot duowagen voor 2 kinderen van verschillende leeftijd (dus reiswieg of autostoeltje i.c.m. zitje). Met apart bij te kopen adapters en accessoires is de Thule Sleek ook tot tweelingwagen om te bouwen. Te koop in meerdere kleuren, de prijs kan per kleur verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
13 kg
Minimale hoogte duwstang
96 cm
Maximale hoogte duwstang
110,5 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
februari 2019