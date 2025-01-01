Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. Kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 96 en maximaal 110,5 cm. Een reiswieg wordt met het standaardmodel meegeleverd. De Thule Sleek wordt geleverd met een adapter waarmee je de wagen kunt ombouwen tot duowagen voor 2 kinderen van verschillende leeftijd (dus reiswieg of autostoeltje i.c.m. zitje). Met apart bij te kopen adapters en accessoires is de Thule Sleek ook tot tweelingwagen om te bouwen. Te koop in meerdere kleuren, de prijs kan per kleur verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.