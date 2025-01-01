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UppababyVista

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  12,3 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. Kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 100,5 en maximaal 107,5 cm. Bij het standaardmodel wordt een reiswieg meegeleverd. In verschillende kleuren leverbaar, de prijs kan per kleur verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering. Dit is de opvolger van de Uppababy Vista uit 2015, en is wat lichter en het frame is aan de achterkant wat smaller.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
12,3 kg
Minimale hoogte duwstang
100,5 cm
Maximale hoogte duwstang
107,5 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
februari 2019