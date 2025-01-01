Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. Kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 100,5 en maximaal 107,5 cm. Bij het standaardmodel wordt een reiswieg meegeleverd. In verschillende kleuren leverbaar, de prijs kan per kleur verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering. Dit is de opvolger van de Uppababy Vista uit 2015, en is wat lichter en het frame is aan de achterkant wat smaller.