AEGOSC6N181ES

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG OSC6N181ES is een inbouwkoelkast met vriezer met een sleepdeur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177,8 cm, een breedte van 54,8 cm en een diepte van 55,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 145 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 46 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.