BoschKGE49AWCA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KGE49AWCA is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 201,2 cm, een breedte van 69,8 cm en een diepte van 66,3 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 226 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een groot bruikbaar volume van 84 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is C.