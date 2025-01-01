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BoschKGN392LBF

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  363 liter

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Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KGN392LBF is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 203,3 cm, een breedte van 59,5 cm en een diepte van 66,8 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 201 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 71 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is B.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
363 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
RVS
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
B
Hoogte
203,3 cm
Breedte
59,5 cm
Diepte
66,8 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.

Prijzen