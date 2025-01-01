BoschKGN492LDF

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KGN492LDF is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 203,5 cm, een breedte van 69,5 cm en een diepte van 67,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 244 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een groot bruikbaar volume van 83 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.