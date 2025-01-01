BoschKIF86PFE0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KIF86PFE0 is een inbouwkoelkast met vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177,8 cm, een breedte van 56,2 cm en een diepte van 56,2 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 111 liter met een 0-graden gedeelte van 32 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een bruikbaar volume van 46 liter en is 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.