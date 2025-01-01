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BoschKIF86PFE0

Prijs niet beschikbaar

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Inbouw
  • Inhoud:  223 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KIF86PFE0 is een inbouwkoelkast met vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177,8 cm, een breedte van 56,2 cm en een diepte van 56,2 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 111 liter met een 0-graden gedeelte van 32 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een bruikbaar volume van 46 liter en is 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Inbouw
Inhoud
223 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
-
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
E
Hoogte
177,8 cm
Breedte
56,2 cm
Diepte
56,2 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
Deur-op-deur