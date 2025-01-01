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BoschKIL22VFE0

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Inbouw
  • Inhoud:  119 liter

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Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KIL22VFE0 is een inbouwkoelkast met vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een tafelmodel met een hoogte van 86,7 cm, een breedte van 54 cm en een diepte van 54,3 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een zeer klein bruikbaar volume van 75 liter en het vriesgedeelte een zeer klein bruikbaar volume van 15 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Inbouw
Inhoud
119 liter
Modeltype
Tafelmodel
Kleur
-
Vriezerlocatie
Ingebouwd vriesvak
Energieklasse
E
Hoogte
86,7 cm
Breedte
54 cm
Diepte
54,3 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
Deur-op-deur

Prijzen