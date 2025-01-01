icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

ETNAKCS5178

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Inbouw
  • Inhoud:  249 liter

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De ETNA KCS5178 is een inbouwkoelkast met vriezer met een sleepdeur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177,2 cm, een breedte van 54,3 cm en een diepte van 54,4 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 126 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 46 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Inbouw
Inhoud
249 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
-
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
E
Hoogte
177,2 cm
Breedte
54,3 cm
Diepte
54,4 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
Sleepdeur

Prijzen