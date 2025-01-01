ETNAKCV143ZWA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ETNA KCV143ZWA is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 142,9 cm, een breedte van 49,5 cm en een diepte van 56,7 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een zeer klein bruikbaar volume van 100 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een klein bruikbaar volume van 32 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.