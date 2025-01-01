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ETNAKCV143ZWA

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  175 liter

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Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De ETNA KCV143ZWA is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 142,9 cm, een breedte van 49,5 cm en een diepte van 56,7 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een zeer klein bruikbaar volume van 100 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een klein bruikbaar volume van 32 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
175 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
Zwart
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
E
Hoogte
142,9 cm
Breedte
49,5 cm
Diepte
56,7 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.

Prijzen