IKEASKOGSNÄS (art. nr. 105.728.76)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IKEA SKOGSNÄS is een inbouwkoelkast met vriezer met een sleepdeur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 195,7 cm, een breedte van 54,5 cm en een diepte van 56,5 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 156 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 56 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is C.